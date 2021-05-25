"КоммерсантЪ": «Интеграция, видимо, подождет до лучших времен»

Национальный парламент Беларуси собирается на специальное объединенное заседание, чтобы выслушать мнение Александра Лукашенко о последних событиях в стране и мире. На встречу приглашены различные общественные представители: военные, политологи, журналисты и губернаторы. Через сутки после масштабного мероприятия, 28 мая, белорусского руководителя ждут в Сочи для переговоров.





Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Россия поставлена перед сложным выбором — как дальше быть с Александром Лукашенко.





Александр Лукашенко намеревается показать всему миру безграничную народную любовь и консолидацию белорусского общества вокруг собственной фигуры. Он тот единственный лидер, который сможет спасти страну в сложный период. Выступить и рассказать, что же произошло на самом деле, не его решение — народ об этом просит.





И придут слушать руководителя многочисленные общественные представители. Им предстоит рукоплескать, а еще желательно прослезиться под влиянием нахлынувших патриотических чувств. Это сродни объявлению войны — Лукашенко не один, его активно поддерживают.





Прием известный — подобное, например, активно практикуют в Северной Корее. Там постоянно плачут и рукоплещут вождям.





Между тем вопрос, что же делать с Лукашенко, наверное, выходит на первый план как для цивилизованного Запада, так и для Москвы. Лидер уже совсем скоро прибывает в Сочи с очередным визитом. Однако зачем он едет, что будет обсуждаться и чем все закончится — здесь традиционно нет никакой ясности. Прошлые поездки тоже не имели никаких конкретных, по крайней мере видимых, результатов. За исключением заверений о вечной дружбе на фоне ужасного, враждебного Запада.





А где же интеграция, хочется спросить? В ответ — дежурные заверения о том, что вот еще одна дорожная карта согласована и стороны серьезно в этом вопросе продвинулись.





Есть популярная точка зрения, что Лукашенко совсем плохо и у него просто нет выбора, кроме как интегрироваться. Этой версии скоро 27 лет. Вот и сейчас повод говорит о том, что он подошел к такой черте: все уже точно, деваться некуда, вот и перспектива блокады — самолеты уже не летают. Кто может помочь? Только старший брат. Подписывайте, Александр Григорьевич, становитесь российским губернатором или займите некую должность в новом объединенном органе власти.





Ответить можно заранее: не будет такого. Обратиться за помощью можно к Китаю, Турции, ОАЭ — найдется, кому помочь при желании. А то и изыскать внутренние резервы. Перевести экономику на военные рельсы.





Тем более, белорусский руководитель не очень-то считается со своим партнером, даже в таком вопросе, как доступ консула к российской гражданке Софии Сапеге.





Минске , видимо, хорошо понимают: Россия при любом стечении обстоятельств в ответе за своего брата.





И в беде его не оставит, что бы он ни устраивал. Поэтому интеграция, видимо, подождет до лучших времен. Сейчас надо защищаться от недругов.





Да и что сейчас России делать с Белоруссией в условиях острейшего кризиса, который все больше и больше раскручивается. Впору подумать, как не допустить дальнейшего обострения, которое может плачевно закончиться. Какие уж в этой ситуации дорожные карты, их время, похоже, прошло. Нужно признать, что проект Лукашенко закрыт. Так что вопрос, скорее, в том, как лучше расстаться, чтобы сохранить лицо.





А что же Запад? Готов ли он к жестким решениям? Это очень сложный вопрос. Закрытие воздушного пространства неприятно, но не смертельно для режима. А совсем закрывать республику это слишком сильный поступок для нынешних толерантных лидеров. Однако здесь впору вспомнить о тактике ослабления России. Ее союзник тонет и готов увлечь за собой — в такой ситуации главное не мешать. Разве что чуть-чуть подтолкнуть.



