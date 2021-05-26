Источник материала: UDF





Для Беларуси предпринимательство – это явление новой постиндустриальной эпохи

Предпринимательство для белоруса = свобода

Отсутствие трудовых гарантий не пугает белорусских ипэшников и фрилансеров

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Предпринимательство стало образом жизни «свободных» белорусов Предпринимательство как образ жизни и мышления стало особенностью новых социальных групп, которые формируются в современном белорусском обществе. Возможно,...

Как выяснилось в ходе исследования, самоназвания и самоидентификации новые социальные группы еще не получили. Однако удалось выявить характеристики, которые выделяют их представителей на фоне других. Одна из такой характеристики – это предпринимательство как образ жизни и мышления.Для многих стран мира предпринимательство является привычной и традиционной формой деятельности. Но в Беларуси это явление возникло недавно и через него стали оформляться новые способы жить и работать.Традиционно в социологии предпринимательство «не рассматривается как маркер постиндустриального мира». «Тем не менее, в белорусской ситуации освоение предпринимательского взгляда и образа действия идет рука об руку с установкой на новое и усвоением логики инноваций», - говорится в исследовании.Предпринимательство тесно связано с новым образом жизни, с новым пониманием труда и новым мироощущением. В Беларуси появился класс, который не мыслит труд и занятость по заданным в индустриальную эпоху шаблонам: как постоянное рабочее место, стандартные рабочие отношения и понятное карьерное продвижение. В современную эпоху – эпоху аутсорса, «удаленки», фриланса – отношение к труду меняется.А в нашей стране люди творческих профессий и фрилансеры – воплощение постиндустриальной эпохи – часто оформляются как ИП.«В связи с тем, что большинство фрилансеров, людей с нестандартной занятостью оформляет юридическую сторону своей деятельности в статусе индивидуальных предпринимателей (ИП), эти два явления — установка [на новое] и оформление позиции — органично соединяются».«Для белорусской экономики и общества, которые долгое время отторгали предпринимательство как чуждый элемент (и это отторжение было задано государственной политикой), такое совмещение новой эпохи, наступающей вопреки всему, и формы, в которой возможно влиться в основные тренды этой эпохи, весьма симптоматично», - считают авторы.«Предпринимательство и бизнес (собственное дело) не всегда связаны с инновационностью, основной мотив лежит в стремлении к свободе, как финансовой, так и в содержании и организации труда», - говорится в исследовании.Новый социальный класс, зарождающийся в белорусском обществе, является адептом нестандартных форм занятости. Эти люди ценят возможность свободно распоряжаться своим временем, реализовывать собственные идеи, быть «самому себе начальником».Предпринимательство дает возможность реализовать эти установки.При этом работа в качестве ИП или фрилансера не только освобождена от недостатков традиционной занятости, но и лишена ее преимуществ. Так, подобный формат не защищен традиционными трудовыми гарантиями. И эта проблема особенно остра в Беларуси.Формально в трудовом законодательстве проектная работа попадает в разновидности срочного договора. Однако практика современных отношений показывает, что чаще на такие виды работ заключаются гражданско-правовые договоры (договор подряда или договор оказания услуги), которые не подчиняются трудовому законодательству и не содержат тех самых социальных гарантий.«Здесь большое значение имеет белорусский контекст: плохо отрегулированное, непрозрачное законодательство, которое существенно усугубляется возможностью самой разнообразной трактовки, произвольного правоприменения и действием законов «задним числом». Поэтому гражданско-правовые отношения более удобны как нанимателям, так и, как ни странно, исполнителям, т.к. не связывают обе стороны ничем вне пределов условий договора и ограничивают их соприкосновение с контролирующими органами. И эта свобода в актуальных условиях оказывается более привлекательной, чем гарантии и права», - пишет …На Западе эта проблема обсуждается довольно остро. А вот белорусские социологи подчеркивают, что у нас «социальная незащищенность» работников нового формата ими «не осознается как серьезная проблема».«Пока свобода, обретаемая в этих новых видах занятости и в новом содержании труда и его формах, возможности и открытость новых перспектив перевешивают те проблемы, которые связаны с незащищенностью».Почему белорусские «новые» работники столь беспечны? Секрет кроется в том, что в нашей стране даже традиционные трудовые отношения не позволяют работнику чувствовать себя защищенным – ввиду тотального распространения системы краткосрочных контрактов и требований «лояльности» для трудящихся в госсекторе.***Исследование проводилось с февраля по июль 2020 года методом глубинных интервью и работой с фокус-группами. Автор – кандидат социологических наук Татьяна Водолажская. Результаты опубликованы в мае 2021-го.