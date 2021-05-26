Источник материала: UDF



Фото: РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Это не цензура и не ущемление свободы слова». РосСМИ о ситуации вокруг Tut.by Российские СМИ активно информируют свою аудиторию о ситуации со СМИ в Беларуси, прежде всего с Tut.by. Расставляются нужные акценты, формируется соответствующий...

Краткие выводы из статьидляцитирует UDF.• В отношении ситуации вокруг портала Tut.by позиции государственных и негосударственных российских СМИ не идентичны.• Государственные СМИ не демонстрируют даже сомнения в целесообразности и оправданности действий беларусской власти в отношении Tut.by. Они уверенно переводят ситуации в плоскость финансовых правонарушений. Утверждается, что только коллективный Запад и беларусская оппозиция призывают власти Беларуси прекратить преследование журналистов по политическим мотивам.• Внимание аудитории акцентируется на том, что в решении беларусских властей отсутствует политическая составляющая, а имеет место только нарушение закона, прежде всего в финансовой сфере. При этом у аудитории создается впечатление, что российские СМИ, в том числе государственные, достаточно критично относятся к беларусскому законодательству в сфере СМИ и свободы слова.• Привычно присутствует в материалах государственных медиа и «деструктивная» оппозиция, которая с одной стороны презентуется как комичная, опереточная, способная только найти «маркеры и расписать листок А4», а с другой стороны, призывающая ввести санкции и ожидающая реакции Европы.• Негосударственные СМИ демонстрируют определенную корпоративную солидарность, утверждают, что происходит «разгром» крупнейшего информационного ресурса Беларуси. Но при этом создают у своей аудитории впечатление, что политическая активность как причина «наезда» на портал — это позиция оппозиции и ее лидеров, прежде всего находящихся за границей.• Российские СМИ привычно для себя активно используют манипулятивную семантику для создания необходимого информационного фона и формирования нужных реакций аудитории.