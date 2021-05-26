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«Это не цензура и не ущемление свободы слова». РосСМИ о ситуации вокруг Tut.by

26.05.2021 06:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Это не цензура и не ущемление свободы слова». РосСМИ о ситуации вокруг Tut.by
Фото: РИА Новости
Краткие выводы из статьи Алисы Николаевой для Media IQ цитирует UDF.

• В отношении ситуации вокруг портала Tut.by позиции государственных и негосударственных российских СМИ не идентичны.

• Государственные СМИ не демонстрируют даже сомнения в целесообразности и оправданности действий беларусской власти в отношении Tut.by. Они уверенно переводят ситуации в плоскость финансовых правонарушений. Утверждается, что только коллективный Запад и беларусская оппозиция призывают власти Беларуси прекратить преследование журналистов по политическим мотивам.

• Внимание аудитории акцентируется на том, что в решении беларусских властей отсутствует политическая составляющая, а имеет место только нарушение закона, прежде всего в финансовой сфере. При этом у аудитории создается впечатление, что российские СМИ, в том числе государственные, достаточно критично относятся к беларусскому законодательству в сфере СМИ и свободы слова.

• Привычно присутствует в материалах государственных медиа и «деструктивная» оппозиция, которая с одной стороны презентуется как комичная, опереточная, способная только найти «маркеры и расписать листок А4», а с другой стороны, призывающая ввести санкции и ожидающая реакции Европы.

• Негосударственные СМИ демонстрируют определенную корпоративную солидарность, утверждают, что происходит «разгром» крупнейшего информационного ресурса Беларуси. Но при этом создают у своей аудитории впечатление, что политическая активность как причина «наезда» на портал — это позиция оппозиции и ее лидеров, прежде всего находящихся за границей.

• Российские СМИ привычно для себя активно используют манипулятивную семантику для создания необходимого информационного фона и формирования нужных реакций аудитории.
 
 
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Российские СМИ активно информируют свою аудиторию о ситуации со СМИ в Беларуси, прежде всего с Tut.by. Расставляются нужные акценты, формируется соответствующий...
 
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