Источник материала: UDF





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Двоемыслие ГосТВ: у дела TUT.BY экономическая подоплека, но портал антигосударственный Медиаанализ

Краткие выводы из исследования Sense Analytics в партнерстве с проектомцитирует UDF.• На неделе госканалы вели несколько информационных кампаний, касающихся дела TUT.BY, продолжающейся борьбы с «героизацией нацизма» и крушении военного самолета. Гибель летчиков использовалась в том числе для атак на оппонентов.• Одним из основных нарративов недели было поддержание безопасности и предотвращения рисков. Традиционные описания внешних и внутренних угроз позволяли обосновать необходимость ранее принятого декрета и расширения полномочий Совбеза. Общий посыл состоял в необходимости подстраховаться на случай попыток силового изменения статус-кво.• Одним из главных конфликтогенных сюжетов стало дело TUT.BY. Госканалы были не слишком последовательными. С одной стороны, они стремились доказать сугубо экономические основания дела. С другой, они же обличали антигосударственную направленность портала. Особое внимание уделялось традиционной для госТВ теме — рассуждениям о богатстве портала, полученном за счет льгот от государства.• В рамках атак на оппонентов госканалы всякий раз стремятся использовать новые «сенсационные материалы». На сей раз эту роль играл пранк Вована и Лексуса, по версии госканалов доказывающий глубокую вовлеченность американских фондов в дела Беларуси, и показания Семена Семенченко, которые также интерпретировались как свидетельство активной работы Киева против белорусских властей.• В итоговых воскресных выпусках уже были сюжеты о ситуации с самолетом Ryanair. Ведущие доказывали, что посадка была обоснованной и полностью соответствовала международным правилам, а белорусские власти лишь оказывали необходимое содействие. О Романе Протасевиче говорили как о сакральной жертве оппозиции, но признавали, что он является важным источником информации.• Реформаторские установки на неделе были связаны с продвижением единого дня голосования, усилением Совбеза, возможностью расширения полномочий столичного местного самоуправления.