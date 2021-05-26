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Двоемыслие ГосТВ: у дела TUT.BY экономическая подоплека, но портал антигосударственный
Источник материала: UDF
• На неделе госканалы вели несколько информационных кампаний, касающихся дела TUT.BY, продолжающейся борьбы с «героизацией нацизма» и крушении военного самолета. Гибель летчиков использовалась в том числе для атак на оппонентов.
• Одним из основных нарративов недели было поддержание безопасности и предотвращения рисков. Традиционные описания внешних и внутренних угроз позволяли обосновать необходимость ранее принятого декрета и расширения полномочий Совбеза. Общий посыл состоял в необходимости подстраховаться на случай попыток силового изменения статус-кво.
• Одним из главных конфликтогенных сюжетов стало дело TUT.BY. Госканалы были не слишком последовательными. С одной стороны, они стремились доказать сугубо экономические основания дела. С другой, они же обличали антигосударственную направленность портала. Особое внимание уделялось традиционной для госТВ теме — рассуждениям о богатстве портала, полученном за счет льгот от государства.
• В рамках атак на оппонентов госканалы всякий раз стремятся использовать новые «сенсационные материалы». На сей раз эту роль играл пранк Вована и Лексуса, по версии госканалов доказывающий глубокую вовлеченность американских фондов в дела Беларуси, и показания Семена Семенченко, которые также интерпретировались как свидетельство активной работы Киева против белорусских властей.
• В итоговых воскресных выпусках уже были сюжеты о ситуации с самолетом Ryanair. Ведущие доказывали, что посадка была обоснованной и полностью соответствовала международным правилам, а белорусские власти лишь оказывали необходимое содействие. О Романе Протасевиче говорили как о сакральной жертве оппозиции, но признавали, что он является важным источником информации.
• Реформаторские установки на неделе были связаны с продвижением единого дня голосования, усилением Совбеза, возможностью расширения полномочий столичного местного самоуправления.
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