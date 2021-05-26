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Миллиардер Михаил Прохоров метал боевой топор и попал себе в ногу

26.05.2021 06:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Миллиардер Михаил Прохоров метал боевой топор и попал себе в ногу
Михаил Прохоров. Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Российский миллиардер и владелец группы компаний «Онэксим» Михаил Прохоров травмировал себе ногу боевым топором. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Известно, что бизнесмен был доставлен из загородного дома на скорой в травматологическое отделение одной из элитных московских больниц в воскресенье, 23 мая.

Как рассказали врачам люди из окружения пострадавшего, причиной травмы стала случайность — Прохоров занимался метанием топора, в какой-то момент орудие неудачно отскочило и попало ему по ноге. Отмечается, что рана оказалась несерьезной, жизни и здоровью миллиардера в настоящее время ничто не угрожает.

При этом официальные представители Прохорова информацию об инциденте опровергают и утверждают, что он «находится на работе».

В издании подчеркнули, что в недавнем интервью американским СМИ российский предприниматель упоминал о своем необычном хобби и показывал телеведущему Стивену Кольберу, как правильно метать сюрикены и топоры.

В апреле 2019 года сообщалось, что британский миллиардер и основатель Virgin Group Ричард Брэнсон едва не погиб при открытии центра своей компании в Майами. По его словам, внезапно усилился ветер, и, когда он потянул за веревку, сорвался баннер, пролетев в нескольких сантиметрах от его головы.
 
 
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Российский миллиардер и владелец группы компаний «Онэксим» Михаил Прохоров травмировал себе ногу боевым топором.
 
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