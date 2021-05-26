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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Названы пять самых полезных круп Согласно рекомендациям ВОЗ, крупы должны составлять не менее 40 процентов от дневного рациона человека.

Согласно рекомендациям ВОЗ, крупы должны составлять не менее 40 процентов от дневного рациона человека, так как в них содержатся незаменимые витамины и микроэлементы. Рейтинг из пяти самых полезных круп публикует РИА Новости.По данным портала, первое место занимает гречка. Именно она служит источником растительного протеина, медленных углеводов и антиоксидантов, которые защищают организм от старения. Грубая клетчатка, которой богата гречка, выводит излишки холестерина, а также снижает риск развития сахарного диабета.На втором месте оказался рис. В нем содержится цинк, способный защитить и восстановить кожу и слизистые. Однако этот элемент содержится только в буром рисе. Остальные полезные вещества, как фосфор, магний, цинк, витамины группы В и клетчатка, содержатся в шелухе зерен. Именно поэтому очищенный белый рис становится лишь источником углеводов.Третью строчку рейтинга занимает цельнозерновая овсянка. Она богата белком, грубой клетчаткой и полезными микроэлементами, а также витаминами. Овсянка защищает сосуды от излишков холестерина, а также укрепляет иммунитет, улучшает состояние волос и кожи, понижает уровень сахара в крови.Четвертое место занял булгур — источник витаминов К, витаминов группы В, Е, бета-каротина, магния, кальция и железа. Он способствует оттоку желчи, что бережет от образования камней и защищает печень. Пятерку самых полезных круп замыкает кукурузная. По данным портала, ее преимущество заключается в отсутствии глютена. Кроме того, содержащиеся в этой крупе полезные вещества благотворно влияют на пищеварительную систему.Ранее индийский диетолог Пуджа Махиджа рассказала о пользе стручковой фасоли. По ее словам, это самый универсальный овощ, который можно готовить и по-индийски, и по-европейски, и по-китайски.