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Названы пять самых полезных круп

26.05.2021 06:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Названы пять самых полезных круп
Фото: Pixabay
Согласно рекомендациям ВОЗ, крупы должны составлять не менее 40 процентов от дневного рациона человека, так как в них содержатся незаменимые витамины и микроэлементы. Рейтинг из пяти самых полезных круп публикует РИА Новости.

По данным портала, первое место занимает гречка. Именно она служит источником растительного протеина, медленных углеводов и антиоксидантов, которые защищают организм от старения. Грубая клетчатка, которой богата гречка, выводит излишки холестерина, а также снижает риск развития сахарного диабета.

На втором месте оказался рис. В нем содержится цинк, способный защитить и восстановить кожу и слизистые. Однако этот элемент содержится только в буром рисе. Остальные полезные вещества, как фосфор, магний, цинк, витамины группы В и клетчатка, содержатся в шелухе зерен. Именно поэтому очищенный белый рис становится лишь источником углеводов.

Третью строчку рейтинга занимает цельнозерновая овсянка. Она богата белком, грубой клетчаткой и полезными микроэлементами, а также витаминами. Овсянка защищает сосуды от излишков холестерина, а также укрепляет иммунитет, улучшает состояние волос и кожи, понижает уровень сахара в крови.

Четвертое место занял булгур — источник витаминов К, витаминов группы В, Е, бета-каротина, магния, кальция и железа. Он способствует оттоку желчи, что бережет от образования камней и защищает печень. Пятерку самых полезных круп замыкает кукурузная. По данным портала, ее преимущество заключается в отсутствии глютена. Кроме того, содержащиеся в этой крупе полезные вещества благотворно влияют на пищеварительную систему.

Ранее индийский диетолог Пуджа Махиджа рассказала о пользе стручковой фасоли. По ее словам, это самый универсальный овощ, который можно готовить и по-индийски, и по-европейски, и по-китайски.
 
 
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Согласно рекомендациям ВОЗ, крупы должны составлять не менее 40 процентов от дневного рациона человека.
 
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