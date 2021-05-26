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Бывший бойфренд Бузовой станет новым ведущим «Дома-2»
Источник материала: ОНТ
Блогер Давид Манукян (Dava) будет вести реалити-шоу «Дом-2»,
Начинал творческую карьеру Манукян со съемок коротких видеороликов на своем YouTube-канале. Сейчас его аудитория – 3,5 млн подписчиков. Самыми популярными стали песни, записанные вместе с Филиппом Киркоровым, Ольгой Бузовой, Кариной Кросс.
С апреля на канале «Ю» выходит проект «Дом-2. Новая любовь». На ТНТ он выходил с 2004 года. Как самое продолжительное реалити-шоу проект попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Фото: страница Давида Манукяна
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Блогер Давид Манукян (Dava) будет вести реалити-шоу «Дом-2», пишет ТАСС со ссылкой на телеканал «Ю». Начинал творческую карьеру Манукян со съемок коротких...
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