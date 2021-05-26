13-летний подросток объявлен в розыск в Минском районе

Источник материала: ОНТ

13-летний житель деревни Крички Минского района Мирон Лисовский объявлен в розыск, сообщается в Telegram-канале «Разыскивает милиция».



Фото из Telegram-канала "Разыскивает милиция"

25 мая около 10:00 в Минске он вышел из машины матери, далее ничего не известно о его местонахождении.

Приметы – рост около 160 см, на вид 11-13 лет, телосложение худощавое, глаза карие, волосы короткие темно-русые, правая нога короче левой на 2 см.

Был одет в мастерку спортивную комбинированную – верх зеленого цвета, низ темно-синего – с продольными полосками желтого цвета на рукавах, горчичного цвета брюки, темные с белой подошвой кроссовки. С собой у него мог быть белый пакет с вещами.





В милиции просят тех, кому что-либо известно о том, где находится подросток, сообщить в Минское РУВД по телефонам: 8 (029) 507-86-40, 8 (025) 774-11-58 или 102.

Главное фото: архив БЕЛТА

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