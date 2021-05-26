Парламентарии Беларуси призвали руководство Латвии к нормализации отношений между странами

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские парламентарии призывают руководство Латвии к нормализации отношений между странами. Такое решение было принято в связи с инцидентом, который произошел в центре Риги, передает «МИР 24».

Накануне мэр латвийской столицы и глава МИДа заменили белорусский флаг на оппозиционный, подчеркнув тем самым, что не признают действующую власть соседнего государства. Такой жест белорусские политики расценили как нарушение норм международного права.

«Эти действия недопустимы. Они свидетельствуют об отсутствии реальных государственных традиций в этих государствах. Сегодня можно с уверенностью говорить, что помимо граждан с пониженной социальной ответственностью, в Европе появляется все больше политиков с пониженной политической ответственностью», – считает председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Беларуси Андрей Савиных.

В эти дни Латвия принимает чемпионат мира по хоккею, где выступает и сборная Беларуси.

Глава Международной федерации Рене Фазель в письме к руководству Риги также осудил поступок мэра. Функционер попросил убрать флаги чемпионата везде, где заменили белорусский госсимвол.