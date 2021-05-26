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Парламентарии Беларуси призвали руководство Латвии к нормализации отношений между странами
26.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские парламентарии призывают руководство Латвии к нормализации отношений между странами. Такое решение было принято в связи с инцидентом, который произошел в центре Риги, передает «МИР 24».
Накануне мэр латвийской столицы и глава МИДа заменили белорусский флаг на оппозиционный, подчеркнув тем самым, что не признают действующую власть соседнего государства. Такой жест белорусские политики расценили как нарушение норм международного права.
В эти дни Латвия принимает чемпионат мира по хоккею, где выступает и сборная Беларуси.
Глава Международной федерации Рене Фазель в письме к руководству Риги также осудил поступок мэра. Функционер попросил убрать флаги чемпионата везде, где заменили белорусский госсимвол.
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Парламент отреагировал на инцидент с флагом Беларуси.
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