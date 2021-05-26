







пишет Sputnik. Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета может возглавить каталонскую "Барселону", сообщает Marca,Sputnik.





Нынешний наставник "Барсы" Роналд Куман, по информации источника, может покинуть команду в ближайшие недели. На место голландского специалиста руководство "сине-гранатовых" намерено пригласить Артету.





Кроме того, в списке возможных кандидатов – бывший игрок "Барселоны" Хави, который тренирует сейчас катарский "Аль-Садд".





Напомним, в завершившемся сезоне под руководством Артеты "Арсенал" занял восьмое место в чемпионате Англии и впервые с сезона-1995/96 не попал в еврокубки.





Каталонцы стали третьими в чемпионате Испании.















