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Российский консул получил разрешение на встречу с Софией Сапегой
Источник материала: Партизан
Девушку, задержанную вместе с Романом Протпсевичем, с изолятор на Окрестина перевели в СИЗО КГБ.
В Москве ожидают от белорусских властей официальной информации о выбранной мере пресечения задержанной россиянке.
Тем временем в самой РФ началась гражданская кампания по освобождению девушки.
Судя по озвученной информации, Софье Сапего в Беларуси могут вменить уголовную статью за разжигание социальной розни, так как уже появилось ее видеопризнание о том, что она редактировала телеграм-канал "Черная книга Беларуси", признанный экстремистским за то, что публиковал личные данные силовиков. Однако в самой России , такие действия подпадали бы под ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Причем на время суда подсудимого даже нельзя помещать в СИЗО.
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В МИД РФ проинформировали, что встреча российского консула с задержанной девушкой состоится в ближайшем времени.
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