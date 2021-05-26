Мария Акулова: Если мы пойдем на размещение новых облигаций, процент будет значительно выше

пояснила Мария Акулова, научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC. О падении белорусских бондов до минимумов, зафиксированных в августе прошлого года, сообщило в понедельник агентство Reuters. Почему так произошло и как это может повлиять на дальнейшие заимствования, в интервью Thinktanks.by, научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC.





- По какой причине произошло падение белорусских бумаг?





- Международные рынки отреагировали на события последних дней: котировки белорусских облигаций упали, а купон вырос. Это значит, что в случае, если нынешние держатели наших бондов решат их продать, они смогут сделать это только с дисконтом. Этот факт для Беларуси ничего не значит, поскольку вне зависимости от стоимости бумаг надо будет по-прежнему выплачивать купоны. Стоит отметить, что наша страна всегда делала это своевременно. Однако эта ситуация может повлиять на новые заимствования: если мы решим пойти на новое размещение облигаций на международных рынках, процент по ним будет значительно выше, чем был при предыдущем размещении.





Надо сказать, что предыдущее размещение еврооблигаций в июне 2020 года, было, наверное, наиболее успешным за всю историю с момента выхода на международные рынки. Тогда Беларуси удалось не только разместить бонды под минимальный процент, но и сделать практически в течение одного дня размещение на общую сумму 1 млрд. 250 млн. долларов. Это было во всех смыслах было весьма хорошее размещение.





События августа прошлого года привели к падению котировок белорусских еврооблигаций. Однако уже осенью ситуация стабилизировалась – это произошло после того, как инвесторы поняли, что официальный Минск получил поддержку со стороны Москвы, а Европа не планирует серьезных экономических санкций. Сейчас ситуация резко поменялась. Нынешнее падение котировок обусловлено даже не столько самим инцидентом с самолетом Ryanair, сколько реакцией Евросоюза на это событие, которая была очень быстрой и слаженной, что случается редко. Такая реакция говорит о том, что Европа настроена очень серьезно, и западные рынки для Беларуси будут закрываться.





- Отразится ли эта ситуация на возможности заимствований на российских инвестиционных площадках?





- Пока неясно, что будет с белорусскими облигациями на российском рынке. В любом случае надо понимать, что российская площадка в целом меньше, чем европейские. К тому же на данный момент Россия не демонстрирует явного желания так же бодро финансировать Беларусь, как она делала на протяжении последних лет. Частные российские инвесторы также могут рассматривать повышение страновых рисков, и это будет оказывать влияние на стоимость заимствований.





- Какие суммы заимствований сегодня необходимы Минску?





- Для того, чтобы закрыть проблемы рефинансирования платежей по текущей задолженности, белорусский Минфин хотел бы разместить облигации на сумму 1 млрд. 350 млн. долларов. Маловероятно, что получится это сделать: обычный объем размещения на российской площадке составляет около 300 млн. долларов, а каким он может быть с учетом реакции российских инвесторов на падение котировок на западных площадках, прогнозировать сложно. Возможность сделать заимствования на внутреннем рынке Беларуси также вызывает сомнения, поскольку бизнес и население настроены довольно скептически. Есть также вариант договариваться с Россией о дальнейшей кредитной поддержке на государственном уровне, но она может быть предоставлена лишь в том случае, если обязательства по всем нашим кредитам будут погашаться в срок. К тому же российская сторона может поставить дополнительные условия предоставления кредитных ресурсов.