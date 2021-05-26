Беларусь объявила о закрытии посольства в Канаде

До 1 октября 2021 года будет закрыто белорусское посольство в Канаде. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 22 мая.



Фото МИД Беларуси

Как отмечается в документе, опубликованном 26 мая на Национальном правовом интернет-портале, МИДу поручено «принять меры по закрытию посольства (...) с осуществлением финансирования расходов по закрытию в пределах средств, предусмотренных на содержание этого учреждения».

Причины закрытия диппредставительства в документе не указаны.

Дипотношения между Беларусью и Канадой были установлены 15 апреля 1992-го. Белорусское посольство в Оттаве было открыто в 1997-м, за интересы Канады в Беларуси отвечает посольство в Польше.

Из справки белорусского внешнеполитического ведомства об отношениях с Канадой: «С 2006 по 2015 годы официальные контакты между Беларусью и Канадой ограничивались по инициативе канадской стороны. В 2006 и 2007 годы правительство Канады также приняло в отношении Республики Беларусь ограничительные меры, исключив Беларусь в рамках двусторонней торговли из канадского режима общих преференций и введя лицензирование на экспорт канадских товаров в Беларусь.

В результате улучшения двусторонних отношений 12 июля 2017 года Канада отменила ограничения на осуществление поставок канадских товаров и услуг на рынок Беларуси... Канадская корпорация по развитию экспорта и Коммерческая корпорация Канады возобновили сотрудничество с Беларусью. С 2017 года до августа 2020 года двусторонние отношения развивались конструктивно, наблюдалась заинтересованность сторон в активизации сотрудничества в политической, коммерческой, парламентской и межведомственной областях.

Стороны возобновили практику регулярного проведения межмидовских консультаций, повысили уровень двусторонних контактов... Критическая оценка результатов прошедших в августе 2020 года выборов президента Республики Беларусь и последовавших событий стала причиной введения Оттавой санкций в отношении отдельных должностных лиц Беларуси, включая главу государства. В качестве ответной меры Минском введены ограничения на въезд некоторым официальным лицам Канады».

6 апреля Александр Лукашенко в ходе совещания о белорусских загранучреждениях предложил оптимизировать количество посольств и штат дипломатических миссий: «В ряде стран наш многолетний опыт свидетельствует о том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия там не просматриваются. Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря? В таких случаях нужно работать на условиях взаимности, как это недавно было сделано с Польшей и Литвой».

«Как минимум в нескольких странах мы закроем наши посольства , где мы видим, что на протяжении длительного периода их работа не приносит нужной внешнеэкономической отдачи», — заявил министр иностранных дел Владимир Макей по итогам совещания.

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