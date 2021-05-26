ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь объявила о закрытии посольства в Канаде

26.05.2021 07:57 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

До 1 октября 2021 года будет закрыто белорусское посольство в Канаде. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 22 мая.

Беларусь объявила о закрытии посольства в Канаде
Фото МИД Беларуси

Как отмечается в документе, опубликованном 26 мая на Национальном правовом интернет-портале, МИДу поручено «принять меры по закрытию посольства (...) с осуществлением финансирования расходов по закрытию в пределах средств, предусмотренных на содержание этого учреждения».

Причины закрытия диппредставительства в документе не указаны.

Дипотношения между Беларусью и Канадой были установлены 15 апреля 1992-го. Белорусское посольство в Оттаве было открыто в 1997-м, за интересы Канады в Беларуси отвечает посольство в Польше.

Из справки белорусского внешнеполитического ведомства об отношениях с Канадой: «С 2006 по 2015 годы официальные контакты между Беларусью и Канадой ограничивались по инициативе канадской стороны. В 2006 и 2007 годы правительство Канады также приняло в отношении Республики Беларусь ограничительные меры, исключив Беларусь в рамках двусторонней торговли из канадского режима общих преференций и введя лицензирование на экспорт канадских товаров в Беларусь.

В результате улучшения двусторонних отношений 12 июля 2017 года Канада отменила ограничения на осуществление поставок канадских товаров и услуг на рынок Беларуси... Канадская корпорация по развитию экспорта и Коммерческая корпорация Канады возобновили сотрудничество с Беларусью. С 2017 года до августа 2020 года двусторонние отношения развивались конструктивно, наблюдалась заинтересованность сторон в активизации сотрудничества в политической, коммерческой, парламентской и межведомственной областях.

Стороны возобновили практику регулярного проведения межмидовских консультаций, повысили уровень двусторонних контактов... Критическая оценка результатов прошедших в августе 2020 года выборов президента Республики Беларусь и последовавших событий стала причиной введения Оттавой санкций в отношении отдельных должностных лиц Беларуси, включая главу государства. В качестве ответной меры Минском введены ограничения на въезд некоторым официальным лицам Канады».

6 апреля Александр Лукашенко в ходе совещания о белорусских загранучреждениях предложил оптимизировать количество посольств и штат дипломатических миссий: «В ряде стран наш многолетний опыт свидетельствует о том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия там не просматриваются. Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря? В таких случаях нужно работать на условиях взаимности, как это недавно было сделано с Польшей и Литвой».

«Как минимум в нескольких странах мы закроем наши посольства, где мы видим, что на протяжении длительного периода их работа не приносит нужной внешнеэкономической отдачи», — заявил министр иностранных дел Владимир Макей по итогам совещания.

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До 1 октября 2021 года будет закрыто белорусское посольство в Канаде. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 22 мая.
 
Новости дня
Новости разные
 
Микель Артета может возглавить каталонскую "Барселону"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.05.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by