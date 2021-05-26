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Маас: деяние Лукашенко едва ли можно переплюнуть по гнусности
Источник материала: Навiны
По мнению министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, «деяние Лукашенко едва ли можно переплюнуть по гнусности». Так глава внешнеполитического ведомства прокомментировал вынужденную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая и задержание на борту белорусского журналиста и активиста Романа Протасевича.
«Более 170 пассажиров было подвергнуто опасности, чтобы задержать одного журналиста. Тройная атака: на безопасность воздушного движения, свободу прессы и европейских граждан на борту», — считает глава немецкой дипломатии.
Он подчеркнул, что любому диктатору, которому приходят на ум подобные идеи, должно быть понятно, что за это придется заплатить горькую цену. «Важно, что ЕС отреагировал быстро и жестко. Меры, одобренные Европейским советом, мы быстро и решительно введем в действие», — подчеркнул Маас, высказывания которого размещены в его твиттер-аккаунте.
Европейский совет на заседании в Брюсселе 24 мая
Кроме того, Евросовет призвал всех авиаперевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать полетов над Беларусью, отмечается в документе.
24 мая Великобритания, Литва, Украина, Франция
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По мнению министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, «деяние Лукашенко едва ли можно переплюнуть по гнусности».
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