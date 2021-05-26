ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Маас: деяние Лукашенко едва ли можно переплюнуть по гнусности

26.05.2021 07:57 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

По мнению министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, «деяние Лукашенко едва ли можно переплюнуть по гнусности». Так глава внешнеполитического ведомства прокомментировал вынужденную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая и задержание на борту белорусского журналиста и активиста Романа Протасевича.

Маас: деяние Лукашенко едва ли можно переплюнуть по гнусности

«Более 170 пассажиров было подвергнуто опасности, чтобы задержать одного журналиста. Тройная атака: на безопасность воздушного движения, свободу прессы и европейских граждан на борту», — считает глава немецкой дипломатии.

Он подчеркнул, что любому диктатору, которому приходят на ум подобные идеи, должно быть понятно, что за это придется заплатить горькую цену. «Важно, что ЕС отреагировал быстро и жестко. Меры, одобренные Европейским советом, мы быстро и решительно введем в действие», — подчеркнул Маас, высказывания которого размещены в его твиттер-аккаунте.

Европейский совет на заседании в Брюсселе 24 мая рекомендовал как можно скорее принять дополнительные санкции в отношении белорусских физических и юридических лиц, призвал «принять дальнейшие целенаправленные экономические санкции», предложив верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности и Еврокомиссии безотлагательно представить соответствующие предложения.

Кроме того, Евросовет призвал всех авиаперевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать полетов над Беларусью, отмечается в документе.

24 мая Великобритания, Литва, Украина, Франция объявили о введении запрета на полеты самолетов «Белавиа» в/из своих стран. Вечером 25 мая латвийская авиакомпания airBaltic сообщила, что с 27 мая до конца октября отменяет рейсы в Минск (126 полетов). Летом перевозчик планировал летать в Минск до трех раз в неделю. Также до конца октября airBaltic не будет использовать белорусское воздушное пространство, это коснется более 1.500 рейсов.

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, «деяние Лукашенко едва ли можно переплюнуть по гнусности».
 
Новости дня
Новости разные
 
Российский консул получил разрешение на встречу с Софией Сапегой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.05.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by