Европейские страны стали объявлять об отказе участия в ЧЕ по велотреку в Минске

Источник материала: АФН

Союз немецких велосипедистов заявил об отказе участвовать в чемпионате Европы по велотреку, который запланирован в Минске с 23 по 27 июня.

Аналогичные новости пришли из Нидерландов и Великобритании, передает БелаПАН.

В пресс-релизе о принятом решении говорится, что после произошедших в минувшие выходные событий (вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске) организация связалась с Европейским велосипедным союзом (UEC), сообщила о невозможности участия сборной Германии и попросила найти альтернативное решение.

«UEC рассматривает случившееся также очень критически, обсудит этот вопрос в четверг и примет решение», — отмечается в заявлении Союза немецких велосипедистов.