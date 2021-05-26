ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Агентство ЕС по воздушному движению рекомендует облетать Беларусь через страны Балтии

26.05.2021 08:15 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Европейское агентство по контролю за воздушным движением Eurocontrol в минувший вторник рекомендовало европейским и британским перевозчикам осуществлять полеты через воздушное пространство стран Балтии, а не Беларуси, но признало, что это потребует дополнительных зарат по времени и топливу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на

"Авиакомпании, избегающие воздушного пространства Беларуси, могут иметь дополнительные затраты времени и топлива в зависимости от маршрута. Маршруты дальних перевозок, как правило, пострадают в меньшей степени", - сообщили в Eurocontrol, передает Reuters.

В комментарии говорится, что над Беларусью ежедневно летают около 400 гражданских самолетов, в том числе 300 транзитных, из которых около 100 эксплуатируются авиакомпаниями ЕС или Великобритании.

"Наиболее эффективным маршрутом для большинства перевозчиков, пролетающих над Беларусью, будет изменение маршрута через страны Балтии", - заявили в Eurocontrol.

Eurocontrol взимает сборы за пролет над Беларусью, которые в 2019 году составили 85 миллионов евро.

Изменения также затронут около 20 аэропортов ЕС от Ларнаки до Хельсинки, которые принимали рейсы "Белавиа".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейское агентство по контролю за воздушным движением Eurocontrol в минувший вторник рекомендовало европейским и британским перевозчикам осуществлять полеты...
 
Новости дня
Новости разные
 
ГосСМИ назвали сошедших в Минске с рейса Ryanair пассажиров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.05.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by