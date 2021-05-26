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Рада хочет призвать мировых лидеров признать Лукашенко угрозой международной безопасности

26.05.2021 08:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления по ситуации в Беларуси. Нардепы хотят призвать мировых лидеров признать режим Александра Лукашенко угрозой международной безопасности.

 
Фото: kremlin.ru

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Проект постановления, подготовленный депутаты из фракции "Слуга народа", "Голос" и "Европейская солидарность", предполагает обращение к ООН, Еврокомиссии, Европарламенту, Парламентским ассамблеям Совета Европы, ОБСЕ и НАТО, правительствам и парламентам стран мира о признании режима Лукашенко в Беларуси представляющим угрозу международной безопасности пишет РБК-Украина.

Текста документа на сайте парламента пока нет. Сейчас проект постановления передан на рассмотрение руководству Рады.

Напомним, в воскресенье, 23 мая, режим Лукашенко, угрожая истребителем, принудительно посадил самолет авиакомпании Ryanair, чтобы задержать основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Этот поступок вызвал возмущение у международного сообщества.

После этого украинский Кабмин решил прекратить авиасообщение с Беларусью. На такой шаг пошли для обеспечения безопасности украинских граждан.

Больше об инциденте с самолетом Ryanair и его последствиях читайте в материале РБК-Украина "Минский поворот. Чем Лукашенко грозит история с самолетом Ryanair и чего опасаться украинцам".

 
 
 
 
 
 
 
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Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления по ситуации в Беларуси. Нардепы хотят призвать мировых лидеров признать режим...
 
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