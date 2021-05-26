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Фернандо Торрес возвращается

26.05.2021 08:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший форвард сборной Испании Фернандо Торрес объявил о возобновлении игровой карьеры.




"Я наслаждаюсь жизнью только одним способом: через игру в футбол. Поэтому я решил вернуться. В эту пятнице сообщу, где именно", — написал Торрес на своей странице в инстаграме.

Торрес выступал за "Атлетико", "Ливерпуль", "Челси", "Милан" и японский "Саган Тосу". В июне 2019 года Торрес официально объявил о завершении карьеры футболиста.

В январе 2021 года Торрес начал тренерскую деятельность в дубле "Атлетико". Он занимал должность помощника главного тренера. Однако в феврале Фернандо вынужденно покинул свой пост. Испанец сообщил, что причина его ухода сугубо личная, она никак не связана со взаимоотношениями с руководством клуба, пишет Прессбол.
 
 
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Бывший форвард сборной Испании Фернандо Торрес объявил о возобновлении игровой карьеры.
 
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