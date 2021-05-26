«Это выстрел себе в обе руки, ноги и голову». Как история с самолетом ударит по экономике









рассказывает myfin.by руководитель научно-исследовательского центра Мизеса, исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук. Инцидент с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске вылился в ряд жестких ограничений для белорусского воздушного пространства и анонса нового пакета санкций против Беларуси, включая ограничения по экспорту нефтепродуктов и промышленных товаров. Как эта история отразится на белорусской экономике,myfin.by руководитель научно-исследовательского центра Мизеса, исполнительный директор аналитического центра «Стратегия»





– Все, что связано с обнулением репутации Республики Беларусь, превращением официального правительства в нерукопожатный орган, грозит очень серьезными экономическими последствиями для нашей страны.





Поэтому «сюжет с самолетом» является триггером реакции, происходящей в ЕС – не только наши соседи, все страны Старого Света не могут не реагировать на произошедшее.





Они ждут тщательнейшего расследования произошедшего, при этом запрет на полеты «Белавиа» в ЕС, и отказ европейских перевозчиков от нашего неба (за что еще должны проголосовать все профильные министерства стран ЕС) нанесут белорусской экономике серьезный урон.





Я уже не говорю о серьезной потере логистических поступлений и невозможности нормальной работы для «Белавиа» и аэропорта «Минск-2», в который были вложены немалые средства. Мало того – даже такой масштабный логистический проект как «Новый Шелковый путь» был рассчитан на то, что Беларусь может быть хабом, – чтобы товары аккумулировались здесь и затем были перенаправлены в ЕС. А сейчас получается «страна-тупик».





От того, что реальность введения секторальных санкций предельно близка (они еще не подписаны всеми 27 профильными министрами) могут последовать все остальные проблемы – связанные и с облигациями, и со сложностью размещения дополнительных источников ресурсов. Принудительная посадка борта Афины-Вильнюс стала катализатором очередного кризиса, в который вступает наша страна.





Это я еще не говорю о возможных проблемах для железнодорожного и автомобильного транспорта. Если еще и здесь будут приняты какие-то ограничения, то это станет катастрофическим ударом по логистически-транзитному потенциалу страны.





– Директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский заявил, что «для авиакомпаний экономически невыгодно облетать Беларусь, потому что мы кратчайший коридор для транзита на территорию РФ и с учетом закрытого воздушного пространства над Донецком». Перевесят ли экономические соображения, хотя бы для некоторых стран, политические решения лидеров 27 европейских государств?





– Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды, Латвия, Литва уже ввели запреты. Если белорусские госорганы убедят международные организации в той версии событий, что озвучена публично (с ХАМАС и так далее), то да, шансы есть.





Но даже при этом запрет ЕС уже нанес серьезный урон – на российском «крыле» далеко не улетишь – ведь Украина подключилась к санкциям, и будет совсем худо – это лишит «Белавиа» и «Белаэронавигацию» практически всех доходов.





Банкротство всей авиа-инфраструктуры совершенно очевидно: «Белавиа» похоронена», «Минск-2» заморожен – все кредиты и сотни миллионов долларов платежей по лизингу самолетов придется вешать на бюджет и вводить внешнее управление компанией.





Авиационная отрасль серьезно пострадает, не говоря уже о колоссальных имиджевых потерях. Что важнее – за этим могут последовать другие проблемы – могут пострадать логистические цепочки в целом. Наш статус страны-транзитера, зарабатывающей на логистике, находится под серьезной угрозой. А это очень важный сектор для экономики. И в условиях дефицитного бюджета это ощутимый удар по финансам.





– На фоне инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair, белорусские облигации падают в цене на Московской бирже (ММВБ). Насколько это важно и какой урон может нанести?





– Облигации – это ожидания инвесторов заработать на белорусском долге. Сегодня они оцениваются крайне низко. Потому что люди видят, что во все более вероятном случае негативного сценария развития событий держатель проиграет, а не выиграет.





Рынок видит, что белорусские власти могут столкнуться с беспрецедентным для себя уровнем собственного отягощения и фискального бремени, не будет доходов, вероятны ограничения, связанные с нефтью и нефтепродуктами, логистикой.





Если брать самые негативные сценарии, то это грозит падением белорусской экономики в 5-7% ВВП в этом году. Даже в ситуации очень благоприятной конъюнктуры. И рассчитывать на четкую, устойчивую, и прибыльную работу экономики, что позволит отдавать долги, не приходится, отсюда и такая негативная реакция рынка.





В этой ситуации важно еще и то, что она влияет не только на размер дохода по уже имеющимся у них облигациям, а на размещение новых на российском рынке. А ведь планы были на привлечение огромных средств (100 млрд рос. рублей) – до сих пор в таких объемах белорусские облигации в РФ никогда и близко не размещались. Но сегодня понятно, что процентные ставки и доходность по ним может стать серьезным бременем для бюджета, и обслуживать их крайне проблематично.





– Заполыхал дипломатический скандал с Латвией. Насколько экономически эта страна важна для Беларуси? Стоит ли говорить о том, что разрыв связей с ней принесет серьезные последствия для белорусской экономики?





– Латвия была надежным партнером для белорусских властей по нефтепродуктам. Напомню, что «растворители-разбавители» шли во многом как раз через Латвию. На этом фоне в Беларуси усилились позиции другого латышского бизнеса. К тому же не стоит забывать о позиции этой страны по БелАЭС – вопреки жесткой позиции Литвы они собирались покупать нашу электроэнергию.





Так что я не стал бы говорить, что конфликт с Латвией, которая действительно имела более мягкую позицию чем другие наши соседи – Литва и Польша – по многим вопросам, не принесет нам ощутимого урона.





И эскалация конфликта выглядит крайне эмоциональным решением. Это похоже на то, что официальный Минск стреляет себе в обе руки, ноги и голову.

Я не вижу никаких аргументов, которые могли бы оправдать такое жесткое поведение, столь драматические меры. Которые никак не укладываются в режим «подумали и решили». Это размахивание руками направо-налево после того, как ввязались в драку. Ведь даже высылка посла – это крайняя мера, редко применяемая в дипломатии. А высылка всех сотрудников посольства «в 48 часов» – это вовсе не о правилах и соблюдении дипломатического этикета, не о национальных интересах – это эмоциональная реакция на действия других стран. Вне зависимости от того, правы они или нет, нужно это или не нужно.





– Что в итоге? Каков размер возможных потерь?





– Сейчас нас, по всей вероятности, ждет «обнуление» «Белавиа» и превращение всей авиа-инфраструктуры (в том числе аэропорта «Минск-2») в пассив. А также очень серьезные проблемы в реализации проектов «Бремино-Групп». Это логистические центры в Орше, Гродно , это потери «Белтаможсервиса» – всех тех, кто зарабатывал на логистическом потенциале Республики Беларусь.





Ведь после столь жесткого и быстрого принятия санкций Саммита ЕС многие компании станут делать все, чтобы не использовать Беларусь в качестве страны для транзита грузов. Ситуация, когда страна имеет статус опасной для транзита как грузов, так и физических лиц – это тот негативный фон, при котором очень сложно вести бизнес.





Кроме того, уже заморожены инвестиции Евросоюза на 3 миллиарда евро, закрыта возможность размещения еврооблигаций. Все, что связано с внешней деятельностью было отправлено в пике ситуацией с самолетом Ryanair.





Но это только видимая часть айсберга проблем – эта ситуация остро чувствуется белорусами – когда в стране против них «омоноэкономика», когда за пределы страны просто так не выедешь и не вылетишь, это негативно влияет на потребительские настроения и экономику в целом.





Решение 27 лидеров стран Евросоюза может оказаться лишь первым в цепочке. Если ситуация будет развиваться в негативном ключе, я полагаю, что может быть рекомендация на запрет использования Беларуси как территории для транзита сухопутных грузов.





Пока можно сказать, что процедуры – это наш шанс. Речь о том, что политическое решение должно быть утверждено в профильных министерствах всех 27 стран Евросоюза. Формулировки могут быть у разных стран разными. Вопрос в том, насколько белорусские власти понимают важность и возможность разрешения ситуации.





У белорусских властей есть небольшой шанс нейтрализовать самую большую угрозу в виде полной транспортной авиа-блокировки страны.





В том числе и отыграть назад в дипломатическом скандале с Латвией. Пока сохраняется небольшая возможность вернуть ситуацию обратно и наказать тех, кто виноват в ней, создав комиссию с привлечением всех заинтересованных сторон.





Но времени немного – судя по скорости принятия решений о запрете полетов для «Белавиа» речь не о неделях, а о днях.







