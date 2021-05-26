Луна подошла к Земле на минимальное расстояние













В пресс-службе Московского планетария уточнили, что во время этого явления полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров. При этом моменты прохождения перигея, то есть самой близкой к Земле точки орбиты,

сообщает РИА Новости. и полнолуния отстоят по времени не более, чем на три дня. «Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов бывают довольно редко», — подчеркнули в планетарии,РИА Новости.





По мнению старшего научного сотрудника Института космических исследований РАН Олега Угольникова, само суперлуние не относится к крупным астрономическим событиям. Размер Луны в такой момент превышает обычный всего на пять-шесть процентов, подчеркнул ученый.





Через 10 часов после суперлуния (в 14:19 по московскому времени) ожидается полное лунное затмение. В России его смогут наблюдать жители юго-востока Сибири и Дальнего Востока, поскольку для них это явление произойдет в дневное время. Перед максимальной фазой Луна изменит цвет: благодаря преломлению солнечного света земной атмосферой она станет красной, а ее северная граница окажется голубой.



