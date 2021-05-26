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Луна подошла к Земле на минимальное расстояние

26.05.2021 08:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Луна подошла к Земле на самое близкое в 2021 году расстояние 26 мая в 4:52 по московскому времени — это явление называют суперлунием.




В пресс-службе Московского планетария уточнили, что во время этого явления полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров. При этом моменты прохождения перигея, то есть самой близкой к Земле точки орбиты,
и полнолуния отстоят по времени не более, чем на три дня. «Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов бывают довольно редко», — подчеркнули в планетарии, сообщает РИА Новости.

По мнению старшего научного сотрудника Института космических исследований РАН Олега Угольникова, само суперлуние не относится к крупным астрономическим событиям. Размер Луны в такой момент превышает обычный всего на пять-шесть процентов, подчеркнул ученый.

Через 10 часов после суперлуния (в 14:19 по московскому времени) ожидается полное лунное затмение. В России его смогут наблюдать жители юго-востока Сибири и Дальнего Востока, поскольку для них это явление произойдет в дневное время. Перед максимальной фазой Луна изменит цвет: благодаря преломлению солнечного света земной атмосферой она станет красной, а ее северная граница окажется голубой.

Ранее сообщалось, что на Землю обрушится мощный солнечный выброс. Космические приборы зафиксировали резкий всплеск солнечной активности, которая стала крупнейшей за последние годы. За 22-23 мая на Солнце произошли 17 вспышек, которые сопровождались выбросами вещества в межпланетное пространство. Предполагается, что они вызовут магнитные бури 26 мая, пишет Лента.Ру.
 
 
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Луна подошла к Земле на самое близкое в 2021 году расстояние 26 мая в 4:52 по московскому времени — это явление называют суперлунием.
 
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