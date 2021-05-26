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Обложка дня. «Лукашенко превратился в военного диктатора»
26.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Так выглядит свежий номер российской Новой газеты, посвященной событиям, которые сейчас развиваются В и вокруг Беларуси.
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Так выглядит свежий номер российской Новой газеты, посвященной событиям, которые сейчас развиваются В и вокруг Беларуси.
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