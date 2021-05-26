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Мост в Латвии – к сердцам белорусов
26.05.2021 —
Разное
|
Салiдарнасць
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Источник материала:
Салiдарнасць
С такой подсветкой накануне был мост в латвийском городе Огре. Фото,
опубликованное
мэром города Эгилсом Хельманисом, собрало сотни лайков, а в комментариях люди пишут: «Дзякуй за падтрымку! Thank you so much for your support!».
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Мост в Латвии – к сердцам белорусов
С такой подсветкой накануне был мост в латвийском городе Огре. Фото, опубликованное мэром города Эгилсом Хельманисом, собрало сотни лайков, а в комментариях люди...
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