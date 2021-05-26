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Байден задаст Путину нелицеприятные вопросы по Беларуси
Источник материала: Навiны
На встрече с президентом России Владимиром Путиным 16 июня в Женеве президент США намерен поднять вопрос о Беларуси и выразить серьезную озабоченность американской стороны, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на пресс-конференции 25 мая.
На вопрос, не считает ли Белый дом и лично Байден, что Россия сыграла какую-то роль в
24 мая Псаки сообщила, что
«Мы осуждаем режим Лукашенко за продолжающиеся угрозы журналистам и их необоснованные задержания только за то, что они делают свою работу, — заявила Псаки. — Эти действия шокируют — развернуть полет между двумя странами ЕС, чтобы задержать журналиста (Романа Протасевича. — БелаПАН.). Это вопиющий вызов со стороны режима международному миру и безопасности. Мы требуем немедленного, прозрачного и заслуживающего доверия международного расследования этого инцидента».
По ее словам, США обсуждают этот вопрос по многосторонним каналам, в том числе по линии НАТО, ЕС, ОБСЕ и ООН.
25 мая, комментируя скандал вокруг посадки самолета Ryanair в Минске, Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты
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На встрече с президентом России Владимиром Путиным 16 июня в Женеве президент США намерен поднять вопрос о Беларуси и выразить серьезную озабоченность...
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