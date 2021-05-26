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Байден задаст Путину нелицеприятные вопросы по Беларуси

26.05.2021 08:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На встрече с президентом России Владимиром Путиным 16 июня в Женеве президент США намерен поднять вопрос о Беларуси и выразить серьезную озабоченность американской стороны, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на пресс-конференции 25 мая.

Байден задаст Путину нелицеприятные вопросы по Беларуси
Фото с сайта pravda.com.ua

На вопрос, не считает ли Белый дом и лично Байден, что Россия сыграла какую-то роль в отклонении самолета Ryanair от курса, пресс-секретарь заявила, что в ее высказываниях на первом после инцидента брифинге 24 мая не было никаких намеков на такую позицию.

24 мая Псаки сообщила, что США требуют международного расследования ситуации с самолетом Ryanair. «Президент [Джо Байден] в курсе. Сегодня утром его проинформировала команда по национальной безопасности в ходе брифинга. Наш советник по национальной безопасности Джейк Салливан также выразил нашу обеспокоенность действиями властей Беларуси в ходе телефонного разговора с российским коллегой сегодня утром», — отметила пресс-секретарь Белого дома.

«Мы осуждаем режим Лукашенко за продолжающиеся угрозы журналистам и их необоснованные задержания только за то, что они делают свою работу, — заявила Псаки. — Эти действия шокируют — развернуть полет между двумя странами ЕС, чтобы задержать журналиста (Романа Протасевича. — БелаПАН.). Это вопиющий вызов со стороны режима международному миру и безопасности. Мы требуем немедленного, прозрачного и заслуживающего доверия международного расследования этого инцидента».

По ее словам, США обсуждают этот вопрос по многосторонним каналам, в том числе по линии НАТО, ЕС, ОБСЕ и ООН.

25 мая, комментируя скандал вокруг посадки самолета Ryanair в Минске, Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты решительным образом осуждают перенаправление рейса Ryanair и задержание журналиста Романа Протасевича. «Этот возмутительный инцидент и видео, которое Протасевич, судя по всему, записал под принуждением (о том, что он не имеет проблем со здоровьем и дает признательные показания. — БелаПАН.), являются позорным нападением как на политическое инакомыслие, так и на свободу прессы».

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Теги: Минск
 
 
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На встрече с президентом России Владимиром Путиным 16 июня в Женеве президент США намерен поднять вопрос о Беларуси и выразить серьезную озабоченность...
 
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