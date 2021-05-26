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Инцидент с Ryanair: латвийская полиция начала следствие, а Швеция отозвала разрешение у «Белавиа»

26.05.2021 08:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Продолжают сыпаться события, которые спровоцированы посадкой самолета Ryanair в Минске. Полиция Латвии начала расследование обстоятельств, об этом пишет Delfi со ссылкой на пресс-секретаря ведомства. Здесь произошедшее расценивают как захват, а основанием для начала следствия стало то, что в самолете находились двое граждан Латвии. Тем временем шведы отозвали у «Белавиа» разрешение на полеты.

Шведское управление транспорта временно отменило разрешение на полеты между Швецией и Беларусью компании «Белавиа», сообщает ТАСС. Причинами назвали инцидент с посадкой самолета Ryanair 23 мая в Минске и соображения безопасности. «Это профилактическое решение. В нынешней ситуации мы не видим гарантированного безопасного управления движением транспорта, — сказано в сообщении главы отдела судоходства и авиации Гуннара Юнгберга. — Мы прекрасно понимаем, что это может создать проблемы для путешественников. Но безопасность пассажиров важнее всего, поэтому мы решили временно прекратить полеты».

 
Теги: Минск
 
 
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Продолжают сыпаться события, которые спровоцированы посадкой самолета Ryanair в Минске. Полиция Латвии начала расследование обстоятельств, об этом пишет Delfi со...
 
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