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Инцидент с Ryanair: латвийская полиция начала следствие, а Швеция отозвала разрешение у «Белавиа»
Источник материала: Onliner
Продолжают сыпаться события, которые спровоцированы посадкой самолета Ryanair в Минске. Полиция Латвии начала расследование обстоятельств, об этом
Шведское управление транспорта временно отменило разрешение на полеты между Швецией и Беларусью компании «Белавиа»,
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Продолжают сыпаться события, которые спровоцированы посадкой самолета Ryanair в Минске. Полиция Латвии начала расследование обстоятельств, об этом пишет Delfi со...
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