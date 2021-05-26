Инцидент с Ryanair: латвийская полиция начала следствие, а Швеция отозвала разрешение у «Белавиа»

Источник материала: Onliner

Продолжают сыпаться события, которые спровоцированы посадкой самолета Ryanair в Минске. Полиция Латвии начала расследование обстоятельств, об этом пишет Delfi со ссылкой на пресс-секретаря ведомства. Здесь произошедшее расценивают как захват, а основанием для начала следствия стало то, что в самолете находились двое граждан Латвии. Тем временем шведы отозвали у «Белавиа» разрешение на полеты.

Шведское управление транспорта временно отменило разрешение на полеты между Швецией и Беларусью компании «Белавиа», сообщает ТАСС. Причинами назвали инцидент с посадкой самолета Ryanair 23 мая в Минске и соображения безопасности. «Это профилактическое решение. В нынешней ситуации мы не видим гарантированного безопасного управления движением транспорта, — сказано в сообщении главы отдела судоходства и авиации Гуннара Юнгберга. — Мы прекрасно понимаем, что это может создать проблемы для путешественников. Но безопасность пассажиров важнее всего, поэтому мы решили временно прекратить полеты».