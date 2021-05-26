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"В поддержку Протасевича": сторонница оппозиционера устроила в Варшаве "минуту крика"

26.05.2021 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Яна Шостак называла такую "крикотерапию" неким "голосовым памятником" в честь убитых и заключенных режимом.


Фото: скриншот | Яна Шостак устроила под посольством Беларуси в Варшаве "минуту крика"

25 мая под посольством Беларуси в Варшаве состоялась акция протеста против режима Александра Лукашенко, задержавшего бывшего главреда Telegram- канала NEXTA Романа Протасевича. Одна из участниц мероприятия — белоруска Яна Шостак — устроила перед собравшимися журналистами "минуту крика".

"Мы не можем больше молчать. Все, что у нас осталось — это "минутка крика". Я надеюсь, что все мы, каждый по-своему, будем кричать", — отметила Шостак, после чего начала кричать.

В ее руках был плакат с надписью "SOS", который она подняла над головой ближе к концу перформанса.



Примечательно, что уроженка Гродно Яна Шостак уже не впервые кричит подобным образом во время акций. В интервью YouTube-каналу "Мы вернемся — беларусы за границей", которое опубликовали в середине мая, она назвала такой перформанс "крикотерапией".

"Есть какая-то возможность "выкричаться". Чтобы можно было выпустить все эти эмоции, которые у нас нарастают", — рассказывала Шостак.

Она назвала "крикотерапию" неким "голосовым памятником" для всех заключенных, убитых и тех, у кого сломаны жизни.

"Такая крикотерапия — какой-то такой универсальный способ, чтобы покричать минуту. И на время становится легче", — говорила Шостак.

Также она отметила, что во время предыдущих акций к ее крикам присоединялись и другие люди.


Похожую "минуту крика" Яна Шостак устроила и для интервью (на видео с 1:20)

Напомним, 23 мая самолет RyanAir был вынужден совершить аварийную посадку в Минске. После приземления силовики Беларуси задержали оппозиционера и экс-главреда NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. 25 мая стало известно, что Сапегу отправили в СИЗО на 2 месяца, пишет Фокус.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Яна Шостак называла такую "крикотерапию" неким "голосовым памятником" в честь убитых и заключенных режимом.
 
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