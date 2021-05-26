"Убийца" Instagram: приложение Poparazzi заняло первое место в рейтинге App Store













пишет Фокус. Рекламировать друзей на самом деле намного веселее, чем заниматься самолюбованием. Согласитесь, что постить сольные селфи в ленту — это немного асоциально. Настоящая социальная сеть не должна быть народной, а не служить избранным,Фокус.





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В этом и состоит концепция нового социального приложения Poparazzi, которое было запущено в эти выходные и в течение недели заняло первое место в чартах App Store, оттеснив Instagram на пятое место (согласно данным компании AppAnnie).





Об этом сообщает издание protocol.com.





Это приложение, в котором вы не можете публиковать свои фотографии самостоятельно. Вместо этого вы должны фотографировать своих друзей и родственников. Селфи не приветствуется. Приложение не синхронизировано с фронтальной камерой, поэтому ничего не остается, как фотографировать внешний мир, а не самого себя. В то же время вы становитесь своего рода папарацци для своих близких, делая кадры с ними в различных ситуациях. Хэштеги, фильтры и комментарии не предусмотрены. Снимки должны говорить сами за себя.









Фото: AppAnnie





Каждый может сфотографировать вас на Poparazzi, но только пользователи, на которых вы подписаны, могут публиковать фото с вами и оно появится в вашем профиле, после того, как вас отметят. Все фотографии, опубликованные пользователями, на которых вы не подписаны, проходят модерацию, прежде чем появятся в вашем профиле.









Мобильное приложение Poparazzi. Фото: Скриншот





Если заблокировать пользователя, он не сможет загрузить ваше фото в соцсеть. Если вы заблокируете кого-то в Poparazzi, он больше не сможет общаться с вами через приложение. Заблокированные люди не увидят фотографии, на которых вы изображены, и вы не увидите фотографий, на которых изображены они.





Poparazzi пока доступна только владельцам iOS-устройств, но скоро выйдет и Android-версия.





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