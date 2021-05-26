











"Реал" и Л.Модрич договорились продлить контракт игрока. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года", - сообщает пресс-служба мадридцев.





пишет ru.oxu.az. Сообщалось, что 35-летний хорват согласился на понижение зарплаты. В нынешнем сезоне футболист провел за "Реал" 49 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Модрича в 10 млн евро,ru.oxu.az.





Хорватский полузащитник выступает в составе "королевского клуба" с 2012 года. Ранее он играл за "Тоттенхэм", загребское "Динамо" и "Зриньски".





В составе "Реала" Модрич четыре раз выигрывал Лигу чемпионов, дважды побеждал в чемпионате Испании, становился обладателем Кубка и трех Суперкубков страны, трижды брал Суперкубок УЕФА и четыре раза побеждал на Клубном чемпионате мира.