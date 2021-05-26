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Основатель Huawei назвал способ победить США
Источник материала: Партизан
Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй (Ren Zhengfei) призвал сотрудников компании сосредоточиться на создании программного обеспечения. Об этом сообщает Reuters.
Жэнь Чжэнфэй. Фото: Aly Song / Reuters
Журналисты агентства изучили внутреннее сообщение, отправленное менеджерам Huawei от имени Жэня. В нем предприниматель призвал сотрудников сконцентрироваться на разработке ПО, поскольку именно этот продуктовый сегмент позволит корпорации добиться независимости от США и победить противника. В качестве передовых разработок Жэнь назвал HarmonyOS, облачную систему искусственного интеллекта Mindspore и другие IT-продукты,
«Когда мы будем доминировать в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке, и если стандарты США не будут соответствовать нашим, и мы не сможем работать в Америке, то и США не смогут войти на нашу территорию», — заметил основатель Huawei. В этой связи предприниматель подчеркнул особую важность продуктов с открытым исходным кодом, которые смогут быстро распространиться среди пользователей смартфонов.
Кроме того, в записке рекомендуется, чтобы руководители команд по разработке ПО нанимали психологов, которые помогут начинающим специалистам справиться с давлением как американских санкций, так и с особенностями «изнурительной рабочей культуры» Huawei.
Журналисты назвали корпоративное письмо Жэня «четким свидетельством того, что крупная компания реагирует на огромное давление, оказанное на бизнес по производству смартфонов».
В конце апреля источники CNBC сообщили, что в Huawei разработали новую стратегию по противодействию США и американским санкциям. В компании намерены сконцентрироваться на разработке программного обеспечения и технологии для «умных» автомобилей.
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Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй (Ren Zhengfei) призвал сотрудников компании сосредоточиться на создании программного обеспечения. Об этом сообщает Reuters.
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