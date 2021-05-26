В Беларуси вновь обрушился мост: на этот раз в Пружанском районе

Инцидент произошел накануне в 20:30. Спасателям поступило сообщение о том, что через реку Лесная Левая на автодороге Н-525 "Щерчево-Шерешево" возле деревни Броды обрушился железобетонный мост.





В пресс-службе отметили, что авария не повлияла на жизнедеятельность деревни.





Другие подробности инцидента не приводятся.





Не первый случай

Мост через реку Рова на автодороге Р-67 Борисов – Березино – Бобруйск рухнул днем в среду, 19 мая. В МЧС рассказали, что в результате ЧП никто из граждан не пострадал. Сразу после инцидента был создан оперштаб, в него вошли представители Минтранса, Минского облисполкома, Минскавтодор-Центра, Транспортной инспекции, а также различных организаций дорожной отрасли.





Произошедшим занялся Следственный комитет. Сотрудники ведомства провели осмотр места происшествия, зафиксировали следовую картину и опросили очевидцев.





Выяснилось, что обрушение произошло, когда по мосту проехал большегрузный автомобиль, для движения которого мост не предназначен.











