Более 2,3 тысяч фур ждут на границе выезда из Беларуси в ЕС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая – Sputnik. Выезда из Беларуси в станы Евросоюза ожидают более 2,3 тысяч большегрузов, об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета.

На границе с Литвой скопилось свыше 1360 фур. В "Видзах" ожидает 60 большегрузов, в "Котловке" - 310, "Каменном Логе" - 400, "Беняконях" - 250, "Привалке" - 340.

На польском направлении в "Брузгах" своей очереди на выезд из Беларуси ждут 180 фур, в "Берестовице" - 60, в "Козловичах" - 40.

В Латвию хотят въехать в "Григоровщине" 280 большегрузов, а в "Урбанах" - 400 фур.

Как ранее отмечал официальный представитель ГПК Антон Бычковский, на обстановку в литовском направлении влияет отсутствие ограничения на ввоз топлива. Многие выбирают путь в Литву как наименее затратный в плане заправки.

Напомним, что в апреле возобновили свою работу еще три пункта пропуска на белорусско-литовской границе – "Шумскас" (с белорусской стороны "Лоша"), "Твярячус" ("Видзы") и "Папелекис" ("Лынтупы"). Это сделано для того, чтобы разгрузить грузовой поток, следующий через государственный кордон.

Следить за ситуацией на границе можно на официальном сайте Госпогранкомитета Беларуси.