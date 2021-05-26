ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Более 2,3 тысяч фур ждут на границе выезда из Беларуси в ЕС

26.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая – Sputnik. Выезда из Беларуси в станы Евросоюза ожидают более 2,3 тысяч большегрузов, об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета.

На границе с Литвой скопилось свыше 1360 фур. В "Видзах" ожидает 60 большегрузов, в "Котловке" - 310, "Каменном Логе" - 400, "Беняконях" - 250, "Привалке" - 340.

На польском направлении в "Брузгах" своей очереди на выезд из Беларуси ждут 180 фур, в "Берестовице" - 60, в "Козловичах" - 40.

В Латвию хотят въехать в "Григоровщине" 280 большегрузов, а в "Урбанах" - 400 фур.

Как ранее отмечал официальный представитель ГПК Антон Бычковский, на обстановку в литовском направлении влияет отсутствие ограничения на ввоз топлива. Многие выбирают путь в Литву как наименее затратный в плане заправки.

Напомним, что в апреле возобновили свою работу еще три пункта пропуска на белорусско-литовской границе – "Шумскас" (с белорусской стороны "Лоша"), "Твярячус" ("Видзы") и "Папелекис" ("Лынтупы"). Это сделано для того, чтобы разгрузить грузовой поток, следующий через государственный кордон.

Следить за ситуацией на границе можно на официальном сайте Госпогранкомитета Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Популярностью у перевозчиков по-прежнему пользуется литовское направление, где в очередях скопилось больше всего грузовиков.
 
Новости дня
Новости разные
 
Самые тяжеловесные дела
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by