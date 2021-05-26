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Оттенки карамели: Кейт Миддлтон в недорогом пальто гуляет по Шотландии
26.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон не зря заслужила статус самой стильной британки: это подтверждает новое появление герцогини в Шотландии.
Принц Уильям и его жена отправились в официальный тур по Шотландии. В первый день Миддлтон присоединилась к мужу в ярком и
Кейт Миддлтон в пальто от Massimo Dutti еще раз продемонстрировала свою осознанность и любовь к демократичным брендам: в наряде оттенка соленой карамели герцогиня уже появлялась на публике в Британии.
В тон к недорогому пальто были подобраны и другие элементы аутфита: карамельный джемпер, широкие брюки в пол, а также аксессуары - туфли, клатч и шарф. Последний - символичный, в шотландскую клетку "тартан", которая давно прижилась в гардеробе соперницы Меган Маркл и так понравилась гостеприимным шотландцам.
Напомним, что герцогиня давно предвкушала свое турне с мужем по Шотландии - ведь именно там
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Послушная герцогиня продолжает путешествовать по стране, где она впервые познакомилась со своим супругом и удивлять фанатов своими нарядами.
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