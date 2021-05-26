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Захарченко: власти Украины решают проблемы, отдавая Донбасс на растерзание

26.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Донбасс отдают на растерзание: Захарченко о политике властей Украины

В частности, политик обратил внимание на то, что пресс-конференция первого лица государства проходила на территории фактически разрушенного авиазавода Антонова, "это однозначный символ состояния в целом и государства, и власти в Украине", считает Захарченко. 

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"Зеленский очень старался играть лицом и интонациями ― показывал озабоченность, тревогу и намерения. И отобранные журналисты ему очень помогали, задавая лишь заранее согласованные вопросы с удобной долей остроты. Единственный острый вопрос прозвучал от программы "Схемы" и тут же вызвал нервную реакцию, смотреть было жалко", ― рассказывает Захарченко.

На что стоит обратить внимание ― так это на позицию Зеленского и его команды в отношении отчаянной борьбы с олигархами и на то, каким способом он обирается установить мир в Донбассе, отмечает экс-глава МВД.

"Зеленский сурово, долго и упорно рассказывал о крестовом походе против олигархов, но только в этой роли у него фигурирует исключительно Медведчук. Он стал чуть ли не первым среди злодеев-кровопийц. Зато о прочих не было  сказано ни слова… Это яркое электоральное шоу и не более того", ― считает Захарченко.

Что касается урегулирования ситуации на Донбассе, Зеленский не сказал ничего нового, отмечает Захарченко.

"На деле ― полное повторение политики Порошенко и даже хуже, поскольку Зеленский до смерти боится нациков и хочет решить проблему Украины за счет Запада, а значит, отдавая Донбасс на растерзание милитаристам. Бредни по поводу возможного референдума ― это тот же элемент игры на публику без малейшего шанса на движение к миру", ― рассуждает Захарченко.

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Экс-министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко обратил внимание на некоторые символы в пресс-конференции Владимира Зеленского по случаю двухлетия его...
 
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