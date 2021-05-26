Московское ТВ: «Место транзитного хаба, которое занимал Минск, теперь может занять Белград»

Источник материала: Салiдарнасць

Минск для россиян был одним из самых крупных хабов для пересадки.





Так было до 23 мая

Об этом сообщил телеканал «Москва 24», отметив, что теперь в некоторые страны им предлагают добираться через Белград.

— Раньше через Беларусь россияне могли добраться до многих стран, не только Европы. Минск был одним из трех крупных хабов для пересадки после Турции и Эмиратов. А с закрытием для россиян Стамбула стал еще популярнее. Добираться в Европу через Минск россиянам было выгодно. Теперь такой возможности нет. Альтернативы предлагает Белград, например, в Египет, — подчеркнули в эфире российского ТВ. — Однако, если «Белавиа» из-за запретов международных рейсов прекратит полеты в Турцию, то это направление для россиян закроется совсем.