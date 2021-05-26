Телеобозреватель: «Так формируется общественное мнение. Каковое (примерно с 1937 года) должно непременно совпадать с мнением государственным»

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Слава Тарощина смотрела, как российский телевизор освещал события в Беларуси, и поделилась увиденным.

– История с опальным Протасевичем, которого белорусские умельцы нашли вместо предполагаемой бомбы в самолете, показывает этот перпетуум мобиле в действии, – пишет телеобозреватель Новой газеты . – Сюжет пьесы, который нынче дают в телевизоре, легко покоряет новые вершины абсурда.

Уже весь мир вопит о происшествии с самолетом, и только Кремль хранит молчание. За него говорят государевы уста.

Первой вступает Мария Захарова. Она привычно отрабатывает тему двойных стандартов (у них) и неуклонного следования международным нормам (у нас, включая Беларусь).

Мир в очередной раз содрогается от российской транскрипции данных норм, но МИД лучше знает, что правильно. Сергей Лавров призывает не спешить с выводами . Однако идеологический спецназ спешит, боится опоздать.

Все эти замечательные люди — публицисты ленинской школы. Они способны убедительно отстаивать противоположные точки зрения. Что и произошло в истории с Протасевичем. Ежедневные стояния длятся часов по двенадцать. Примерно столько же раз меняется направление ветра.

Главная задача коллективного разума: вытеснение из электоральных мозжечков конкретного события путем стенаний о тотальной русофобии.

У всех каналов общая канва, но разные методы.

Пропагандистские амплуа жестко расписаны. Тот же Кузичев представляет лирическую струю апгитпропа: он в меру добродушно описывает сюжет, отклоняясь на детали.

Далее в игру вступают жесткие радикалы Скабеева с Поповым. Каждое их слово звучит приговором.

Когда «60 минут» истекают, на авансцену выдвигается Шейнин. Его амплуа — самое увлекательное: он упорно играет в объективность, как бы наследуя любимый принцип Виктора Шкловского: моя специальность — не понимать. Правда, Шейнин не понимает исключительно тех, кто с ним не согласен.

Отдельная ветвь пропаганды — Норкин с его даром забалтывания всего на свете до состояния анекдота.

И, наконец, в полночь с небес спускается верховное божество, Соловьев. Он материализует истину в последней инстанции. Так формируется общественное мнение.

Каковое (примерно с 1937 года) должно непременно совпадать с мнением государственным.