«Арестованы за помощь». Что с политзаключенными, защищавшими права людей с инвалидностью

Источник материала: Салiдарнасць

Почти четыре месяца прошло с момента ареста директора Просветительского правозащитного учреждения «Офис по правам людей с инвалидностью» Сергея Дроздовского и юриста организации Олега Граблевского.

Директор Центра правовой трансформации (Lawtrend) Ольга Смолянко рассказала «Салідарнасці», что на сегодняшний день известно об уголовном деле, которое завели на коллег-правозащитников, как они себя чувствуют, находясь в неволе, и как репрессии повлияли на работу «Офиса по правам людей с инвалидностью».





Олег Граблевский и Сергей Дроздовский признаны политзаключенными

— Сергей Дроздовский — учредитель и руководитель организации, флагманским проектом которой была общественная приемная. Это была единственная организация, на системной основе консультировавшая людей с инвалидностью и членов их семей. В основном этим занимался юрист Олег Граблевский.

Одним из направлений деятельности «Офиса по правам людей с инвалидностью» была системная работа с государственными органами. Наши коллеги работали над тем, чтобы изменить отношение к людям с инвалидностью. Часто люди с инвалидностью в нашей стране воспринимаются с патерналистской точки зрения. Это люди, которым надо помогать, давать что-то.

У нас и сейчас применяется такая терминология как «инвалид», «человек с ограниченными возможностями». На самом деле это такие же члены общества, как и другие, со своими правами и человеческим достоинством. Задачей Офиса было изменить установки, действующие с советских времен, чтобы людей с инвалидностью воспринимали не просто как тех, кто нуждается в опеке и заботе, а как равных членов социума, у которых могут быть особые потребности.

— Что, по мнению правозащитников, послужило причиной возбуждения уголовного дела в отношении Сергея Дроздовского и Олега Граблевского?

— Давление на эту организацию было довольно неожиданным, хотя в то же время преследование правозащитных организаций, их членов становится постоянным явлением в сегодняшней Беларуси. Офис работал с уязвимыми группами и занимался исключительно защитой их прав, членов их семей, людей, которые сталкиваются с проблемами инвалидности и нарушением прав.

Мы знаем, что Сергея и Олега арестовали за сотрудничество с местным офисом Организации Объединенных Наций. Вместе они оказывали людям помощь в поиске адвокатов. Cотрудников ООН также вызывали в рамках следственных действия в Департамент финансовых расследований.

Справка По данным правозащитного центра «Весна», Сергею Дроздовскому, как и Олегу Граблевскому, предъявили обвинение по статье 209 Уголовного кодекса — «Мошенничество». Сергея, у которого первая группа инвалидности и он передвигается на инвалидной коляске, посадили под домашний арест без права коммуникации, а Олега поместили в СИЗО №1 на Володарского.

— Что известно об уголовном деле сейчас?

— Большая проблема в том, что с адвокатов взяли подписку о неразглашении. Поэтому всю информацию собираем по крупицам. Сергею Дроздовскому до 3 июня продлена мера пресечения — домашний арест без права коммуникации. Олегу Граблевскому продлен срок содержания в СИЗО до 3 августа.

С Олегом мы ведем переписку, но в письмах нельзя сообщать о деталях уголовного дела.

За сутки до их ареста 3 февраля Сергея и Олега вызвали в управление Департамента финансовых расследований под предлогом возврата техники, изъятой во время обыска в офисе организации. В ДФР наши коллеги находились на протяжении семи часов. К ним были применены пытки и унижающее достоинство обращение.

Олега заставляли раздеваться, применяли другие унижающие достоинство приемы. Сергею угрожали, к тому же ему было очень сложно находиться в сидячем положении в течение такого длительного времени.

На следующий день они обнародовали эту информацию в СМИ. После этого связь с ними пропала. Лишь вечером мы узнали о том, что Олег задержан, а Сергей помещен под домашний арест.

Правозащитники признали Сергея и Олега политзаключенными . По мнению белорусского и международного правозащитного сообщества, они задержаны исключительно за правозащитную деятельность.

На данный момент в местах лишения свободы находится шестеро правозащитников. В марте спецдокладчик ООН обратился к белорусским властям с запросом предоставить информацию о них. Судя по тому, что этот запрос был опубликован (обычно это делают спустя 60 дней после его отправления) без ответа, власти на него не ответили.

— Что вы знаете о том, как себя чувствуют Сергей Дроздовский и Олег Граблевский?

— Поскольку у Сергея полный запрет на коммуникацию, он не может пользоваться интернетом, писать письма, разговаривать по телефону. Продукты ему доставляют родственники. Адвокат не имеет права разглашать информацию, которая касается его подзащитного.

Олег шлет позитивные письма. Уверена, духом он не сломлен. Хотя вряд ли пребывание в СИЗО прибавило ему здоровья. Но он такой человек, который не будет расстраивать близких людей. В СИЗО Олег рисует. Так родился проект, который он называет VoladARTka.









Такие рисунки Олег Граблевский присылает друзьям и коллегам из СИЗО

— Работает ли после ареста руководства «Офис по правам людей с инвалидностью»?

— Организация работает, но не так интенсивно, как прежде. Общественная приемная некоторое время была парализована. Сейчас коллеги офиса пытаются выстраивать работу, но нельзя сказать, что он работает в полную силу.

Очень сложно уничтожить и гражданское общество, и правозащиту. На место одних людей приходят другие. Многие сталкиваются с нарушением прав человека и не могут равнодушно смотреть на происходящее.

Как поддержать Сергея Дроздовского и Олега Граблевского

Заходим на страницу Офиса по правам людей с инвалидностью в Фейсбуке организации и пишем, почему важна работа организации, Олега и Сергея, и чем они помогли лично вам.

Вы можете написать письмо Олегу Граблевскому, послать ему бандероль, денежный перевод: ул. Володарского, 2, СИЗО 1. Минск, 220030 Граблевскому Олегу Валерьяновичу.