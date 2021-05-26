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Макрон предлагает применить «более действенные» меры в отношении Беларуси
Источник материала: Навiны
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Евросоюзу следует коренным образом изменить подход к России и Беларуси, поскольку нынешняя политика санкций больше не дает результата.
Как заявил глава государства 25 мая, после завершения саммита ЕС в Брюсселе, политика пошагового введения
«Евросоюзу стоит задаться вопросом о том, как могут выглядеть более действенные ответы», — подчеркнул в этой связи Макрон.
Ранее в своем микроблоге президент написал, что «
Он также с коллегами по ЕС настоятельно призвал немедленно
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Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Евросоюзу следует коренным образом изменить подход к России и Беларуси, поскольку нынешняя политика санкций...
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