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Макрон предлагает применить «более действенные» меры в отношении Беларуси  

26.05.2021 09:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Евросоюзу следует коренным образом изменить подход к России и Беларуси, поскольку нынешняя политика санкций больше не дает результата.

Макрон предлагает применить «более действенные» меры в отношении Беларуси  
Фото с сайта ft.com

Как заявил глава государства 25 мая, после завершения саммита ЕС в Брюсселе, политика пошагового введения санкций как реакция на тупиковую ситуацию больше не является эффективной, пишет DW.

«Евросоюзу стоит задаться вопросом о том, как могут выглядеть более действенные ответы», — подчеркнул в этой связи Макрон.

Ранее в своем микроблоге президент написал, что «угон рейса Ryanair в Беларуси — недопустимое нарушение международного права».

Он также с коллегами по ЕС настоятельно призвал немедленно освободить Романа Протассевича и его спутницу.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Евросоюзу следует коренным образом изменить подход к России и Беларуси, поскольку нынешняя политика санкций...
 
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