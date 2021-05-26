Народные, простые и очень полезные. Обзор ТВ-приставок Xiaomi

Источник материала: Onliner Всего две ТВ-приставки Xiaomi вместе собрали 80% всех заказов в разделе за последний год. Это ли не народное признание? Среди двоих самым покупаемым был маленький HDMI-стик с полноценной системой Android TV внутри. Он же и самый дешевый: минимальная цена — 97—110 руб., в отличие от другой приставки Xiaomi Mi Box S, цена на которую начинается от 193 р. Сейчас за «коробку» просят меньше всего за последние полгода. В чем между ними разница? Стоит ли переплачивать за более дорогую модель? Читайте в новом материале.

Учитывая бешеную популярность этих устройств, для многих не будет тут новой информации. Материал рассчитан больше на новичков и сомневающихся. Характеристики и актуальную цену приставок можно посмотреть по ссылке в Каталоге .











Внешний вид

Обе приставки сделаны из пластика и не украшены лишними элементами. Красивый минималистичный дизайн, как у многих продуктов Xiaomi. Из-за маленьких размеров обе приставки не занимают много места, а стик так вообще не видно за телевизором. Он подключается в разъем HDMI и питается от USB-порта, поэтому ценная розетка останется свободной для игровой приставки, акустики или какого-нибудь торшера.





















В комплекте со стиком есть полноценный адаптер питания, если что. А если доступ к порту HDMI затруднен, то в коробке также имеется небольшой удлинитель. Продумано.





Комплектные пульты одинаковые и в руке не скрипят. Их кнопки прорезинены и приятны на ощупь. В комплекте не было батареек, пришлось отжать у фотографа парочку. Маленькое огорчение — пульт в коробке с Mi Box S приехал немного поцарапанным. На его работе это не сказалось, но осадочек остался.















В отзывах пишут, что из-за маленького размера стик Xiaomi удобно брать с собой в поездки. В командировках и «на морях» в отелях с ним легко смотреть фильмы из любимых сервисов на понятном языке с привычного устройства. Стик, безусловно, меньше Mi Box. Но и коробочку тоже нетрудно взять с собой при желании. Поэтому притягивать преимущество на ровном месте мы не будем.





Android TV

Обе приставки из обзора работают на одной версии Android TV 9.0. После включения каждой вам предложат обновиться до самой свежей версии ПО. Соответственно, и функции у обоих приставок одинаковые.















Что представляет собой Android TV, если вы с ним никогда не сталкивались? В самых общих чертах:

главный экран с иконками ваших онлайн-кинотеатров с быстрым доступом к фильмам и сериалам из них;

приложения, как или почти как на обычном Android-смартфоне;

голосовой поиск фильмов;

воспроизведение видео через USB-порт или по домашней сети.







Современные способы просмотра фильмов, включая YouTube, все онлайн-кинотеатры и торренты доступны с такой маленькой коробочкой. Как часто верно пишут, для вашего старого или не очень умного телевизора это настоящее спасение.

Система Android TV очень удобная и простая в использовании. В отзывах говорят, что покупают такие приставки для своих родителей. Главное — наладить все заранее. В «возможности настроить все и под себя» состоит главная ценность Android-приставок. Как правило, после этой процедуры вы наслаждаетесь платными и бесплатными фильмами, сериалами и ТВ-трансляциями.

Xiaomi Mi Box S и Mi TV Stick имеют официальную лицензию от Google и Netflix. Значит, вы сможете смотреть видео там в максимальном качестве и имеете гарантию поддержки со стороны сервисов в случае каких-то проблем. Отсюда у приставок чуть более высокая цена, чем у аналогов из Китая.





Контент

Онлайн-кинотеатры на обеих приставках работают хорошо. Платный контент воспроизводится без задержек. Все красиво и удобно. С бесплатными сервисами тоже не было проблем после их настройки. Обе приставки стабильно держали соединение с домашним Wi-Fi на частоте 5 ГГц.

В максимальном качестве видео кроется ключевое отличие между приставками. Предел стика Xiaomi — Full HD, а Mi Box S — 4K. Какая разница? На современном большом телевизоре — существенная. Mi Box S на нем выдает гораздо более привлекательную картинку, чем Mi TV Stick. А на нашем стареньком LG в офисе это уже было не так сильно заметно.







Mi Box S воспроизводит видео с внешних накопителей через USB-порт. Приставка легко тянула UHD и Full-HD-файлы большого объема. Все работало плавно, а перемотка — быстро. Стик Xiaomi так не может, потому что у него нет USB-порта.

Как установить приложения на Xiaomi Mi TV Stick?

Способ подходит обоим приставкам Xiaomi, но для стика более актуален из-за отсутствия USB-порта.

Закидываете с телефона или компьютера apk-файл любого нужного приложения на ваш Google Диск. Устанавливаете приложение X-Plore File Manager на приставке через магазин приложений Google Play Store. В приложении находите раздел «Облачные серверы». Выбираете Google Диск из списка и свой аккаунт Google (окошко попросит вас дать разрешение приложению на доступ к вашему облаку). Ищите apk-файл из пункта 1 и устанавливаете его нажатием одной кнопки.

Существует еще много способов установить приложения на Android-приставку. Весь сыр-бор из-за отсутствия сервисов домашнего проката кино в Google Play Store, поэтому их приходится ставить вручную. Процесс в реальности занял пару минут. После этого вам доступен весь мир кино и сериалов на вашем любимом телевизоре.





Chromecast и голосовой поиск

С помощью обеих приставок Xiaomi можно показывать на телевизоре:

фотографии и видео со смартфона или планшета;

содержимое вкладки в Google Chrome на компьютере;

почти любое видео из Google Chrome;

видео из приложений онлайн-кинотеатров на смартфоне;

экран смартфона.

Так помогает делать технология Google Chromecast — удобный и простой инструмент для потоковой передачи контента на телевизор, который работает сразу из коробки и не требует дополнительной настройки. Если вы на чем-то видите иконку в виде антены, значит это можно показать прямо сейчас на телевизоре. Например, можно транслировать музыку, видео из YouTube и фотографии из галереи с любого смартфона в вашей домашней сети Wi-Fi.

Например, вы отправляете видео из Netflix на телевизор со смартфона. Приставка сама подтянет ссылку из интернета, поэтому не требуется постоянно держать открытым приложение на телефоне, а сам он может даже разрядиться. Если отправляете из Google Chrome, то картинка будет отображаться до тех пор, пока открыта вкладка. Сам браузер при этом можно сворачивать.

Голосовой поиск по вашему запросу ищет фильмы и сериалы среди всех установленных приложений, а результат выдает вам на одном экране в красивом виде. Выбираете сервис и смотрите с удовольствием. Работает точно так же с поиском по жанрам или тематике. Например, «покажи военные фильмы» — откроется список афиш военных фильмов, внутри которых ссылки на установленные у вас онлайн-кинотеатры (с бесплатными тоже работает).













Подводные камни

Стик Xiaomi работает заметно медленнее Mi Box S. Задержки в интерфейсе, скорости запуска приложений и реагировании голосового помощника — это ощущается при использовании стика. На форумах советуют удалить все лишнее изнутри системы, и тогда стик будет работать быстрее. Справедливости ради, такое случалось лишь иногда. В основное время тестирования он работал хорошо.

Другая проблема стика — от старого ТВ он не смог запитаться через USB, перезагружаясь на стадии вращения логотипа Android. С телевизором Samsung 2019 года такой проблемы не было. Поэтому имейте в виду, когда будете подключать, что от USB он может не запуститься.









На пультах есть кнопки Netflix и Prime Video, которые не всем нужны. В идеале нужно бы установить вместо них быстрый вызов других любимых приложений. Однако нельзя. По мере теста мы не пробовали их переназначить, но в отзывах и на форумах пишут, что это невозможно. Если у вас есть успешный опыт решения вопроса, то расскажите, пожалуйста, в комментариях.

Итоги





Обе приставки отлично работают из коробки. Распаковали, подключили — и все готово. Есть подписка на Netflix или ivi? Пожалуйста, смотрите. Хочется бесплатно? Пожалуйста, установите 3 приложения и наслаждайтесь. Голосовой поиск фильмов работает по всем сервисам сразу. Android-приставка Xiaomi — отличное решение для оживления старого или не очень умного телевизора с помощью современных платных и бесплатных сервисов просмотра кино. А вот какую модель выбрать?

Хоть у обеих приставок один набор функций, выбор в пользу Mi Box предпочтителен из-за более высокого качества видео, скорости работы и наличия USB-порта. Если вам нужна простая и дешевая Android-приставка для старого Full HD или HD-телевизора, то Mi TV Stick будет хорошим вариантом. За свою цену и предлагаемые функции на некоторые недостатки можно закрыть глаза.

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