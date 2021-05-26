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Экс-глава МИД Украины: Евросоюзу следовало бы полностью закрыть небо над Беларусью

26.05.2021 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил разочарование в связи с реакцией Евросоюза на инцидент с пассажирским самолетом авиакомпании Ryanair.

По мнению экс-главы МИДа, ЕС следовало запретить весь транзит через Беларусь, в том числе российских самолетов, передает РБК.

«… или хотя бы воздушный российский транзит на Евросоюз. Именно такой должен быть ответ белорусском диктатору», — считает Климкин.

 
 
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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил разочарование в связи с реакцией Евросоюза на инцидент с пассажирским самолетом авиакомпании Ryanair.
 
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