В Минске под колеса автомобиля попала косуля

От удара животное погибло на месте происшествия. Автомобиль получил повреждения.

"Если вы увидели вблизи дороги или на проезжей части животное, максимально снизьте скорость, вплоть до остановки, и включите аварийную световую сигнализацию для привлечения внимания других участников дорожного движения. Постарайтесь не использовать звуковой сигнал: он может сделать поведение животного непредсказуемым и изменить траекторию его движения", – обратилась ГАИ к автомобилистам,Автобизнес.