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Каспий может ждать повторение катастрофы на Аральском море, считают в ЕС

26.05.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Каспийское море может ждать повторение экологической катастрофы на Арале, если не беречь его водные ресурсы, заявил во вторник журналистам спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан.




"Прежние практики использования воды привели к очень серьезной катастрофе в Аральском море. Никто сейчас пока об этом не говорит, но ученые уже предсказывают, что если серьезно этим вопросом не заниматься, это же может произойти с Каспием", - сказал Буриан, пишет РИА Новости.

По его словам, в частности, отмечается низкий приток воды из реки Урал в Каспийское море. "Идут прогнозы, что возможно ускорение этого процесса, который может привести к другой экологической катастрофе", - отметил спецпредставитель.

Он добавил, что очень важно в настоящее время продвигать сотрудничество по рациональному и ответственному использованию водных ресурсов Каспия, пишет ru.oxu.az.
 
 
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Каспийское море может ждать повторение экологической катастрофы на Арале, если не беречь его водные ресурсы, заявил во вторник журналистам спецпредставитель ЕС...
 
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