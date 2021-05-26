Самые тяжеловесные дела





Что общего в этих делах?

Несмотря на то, что по этим делам проходят разные группы лиц, между ними имеется много общего. Попробуем сделать такое обобщение.





Прежде всего, данные дела напрямую связаны с последними президентскими выборами. Так, Виктор Бабарико неожиданно оставил насиженное место председателя правления успешного банка и решил баллотироваться на должность президента. Однако через непродолжительное время 18 июня 2020 г. он был арестован и обвинен в совершении ряда коррупционных преступлений. Вместе с ним была арестована группа бывших топ-менеджеров и участников его избирательного штаба.





Гомельский блогер Сергей Тихановский «полез» в политику после его преследования за остросюжетные репортажи о белорусской глубинке. По причине его задержания милицией он не мог лично подать документы на регистрацию своей инициативной группы. Руководителем группы по сбору подписей стала его жена Светлана. 29 мая 2020 г. Сергей был задержан в Гродно , где проводил пикет. Вместе с ним были задержаны около десяти человек из его команды и сторонников.





Павел Северинец был задержан 7 июня 2020 г. во время сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты у Комаровского рынка. Сначала его посадили на 15 суток, потом добавили еще 15 суток. В результате его отсидка растянулась на все лето, а позднее «переросла» в уголовное дело по обвинению в массовых беспорядках (ст.293 УК). Еще позднее это дело органы следствия «пристегнули» к групповому уголовному делу, возбужденному против ряда молодых активистов.





Характерной особенностью вышеуказанных дел является их ярко выраженная политическая подоплека. Все фигуранты — открытые противники действующей группы власти. Многие из них признаны политзаключенными.





Сходство этим делам придает невероятно большой объем собранных следствием материалов. Так, «дело Бабарико и К.» состоит из 122 томов, «дело Тихановского и К.» — 117 томов, «дело Северинца и К.» — 34 тома (для сведения — примерный объем одного тома 500 — 700 страниц).





Особенности уголовных дел

«Дело Бабарико и К.» стало одним из первых в истории белорусского правосудия против высокопоставленных банкиров. Наряду с экс-главой банка, к уголовной ответственности были привлечены первый заместитель председателя и пять заместителей. Учредителю ООО «Активлизинг» Виктору Кобяку предъявлено обвинение по ч.2 ст.431 УК (дача взятки в особо крупном размере).





Особенностью этого дела является и то, что шесть обвиняемых, кроме Виктора Бабарико, признали вину и заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Это позволяет обвиняемым, при выполнении всех условий соглашения, рассчитывать на смягчение своей участи — во всяком случае, на назначение наказания, не превышающего половину максимального срока по статье УК (то есть, не более 7,5 лет).





Виктор Бабарико на суде отказался от дачи показаний по обстоятельствам дела. Его защищают три адвоката, в том числе Дмитрий Лаевский.





Суд над Павлом Северинцем носит закрытый характер. Никому, кроме адвокатов, не разрешили присутствовать на судебных заседаниях. Кроме Северинца, по общему делу проходят: Ирина Счастная, Евгений Афнагель, Максим Винярский, Дмитрий Козлов, Павел Юхневич и Андрей Войнич.





В группу Сергея Тихановского входят: Николай Статкевич, Игорь Лосик, Владимир Цыганович, Артем Саков и Дмитрий Попов. При этом Тихановскому, Сакову и Попову предъявлено обвинение по четырем статьям УК: ч.1 ст.293 (организация массовых беспорядков), ч.3 ст.130 (разжигание социальной розни), ч.2 ст.191 (противодействие осуществлению избирательных прав), ч.1 ст.342 (организация или участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок). Лосика и Цыгановича обвиняют по ст.ст. 293 и 130 УК. Остальных — по ст.293 УК.





Следует отметить, что по делу Тихановского органы следствия в качестве вещественного доказательства представили 900 300 долларов, обнаруженных в садовом домике матери обвиняемого, а также пневматические пистолет и автомат. На имущество всех обвиняемых наложен арест.





Правовая оценка дел

Сразу бросается в глаза показательный характер этих дел. Органы следствия попытались объединить под «одной крышей» разных людей, в том числе незнакомых ранее между собой. Подтверждением такой бутафории является запредельный объем материалов.





Сомнение вызывают почти все предъявленные обвинения, особенно по делам П.Северинца и С.Тихановского. Так, известно, что Северинец был задержан еще до начала президентских выборов. Как он мог заниматься организацией массовых беспорядков? Такой же вопрос возникает и в отношении иных фигурантов уголовных дел. В частности, Н.Статкевича, И.Лосика, Е.Афнагеля, М.Винярского, Д.Козлова.





В деле Бабарико обвинение против главного фигуранта подкрепляется показаниями его бывших подчиненных, которые вынуждены использовать институт сделки со следствием в целях собственного спасения.





Изучение информации по данным делам позволяет утверждать, что многотомные дела лишь создают видимость законности. Не случайно судебные процессы сделали закрытыми для публики, поскольку на поверку тома уголовных дел превратятся в кучу макулатуры, а обвинение — в мыльный пузырь.





Можно также предположить, что при судебном рассмотрении дел не будут в полной мере реализованы принципы уголовного процесса, в том числе: законности, презумпции невиновности, обеспечения права на защиту, всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств уголовного дела, осуществления правосудия на основе состязательности и равенства сторон, оценки доказательств по внутреннему убеждению.





Понятное дело, что при нарушении хотя бы одного из перечисленных принципов процесса уголовное дело должно быть пересмотрено новым составом суда с целью вынесения законного и обоснованного приговора. Лица, причастные к нарушению указанных принципов, должны понести установленное законом наказание.





Рано или поздно законность и справедливость будут восстановлены по каждому уголовному делу. В этом состоит конечная цель правосудия.





Михаил Пастухов, доктор юридических наук, профессор