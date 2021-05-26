ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СМИ подсчитали экономические потери Японии в случае отмены Олимпиады

26.05.2021 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Отмена летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио обойдется Японии примерно в 17 миллиардов долларов.



Об этом пишет Kyodo со ссылкой на исследование института Номуры.

Эксперты предупреждают о еще больших экономических потерях в случае, если власти объявят новый режим чрезвычайной ситуации.

По данным института, если проводить Игры в Токио без зрителей, это принесет 1,66 трлн йен (примерно $15 млрд) выгоды — на 146,8 млрд йен ($1,3 млрд) меньше, если бы они проводились с местными зрителями.

На данный момент власти страны склоняются к варианту с допуском японских болельщиков на трибуны, однако их точное число еще не определено, пишет Прессбол.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отмена летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио обойдется Японии примерно в 17 миллиардов долларов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Захарченко: власти Украины решают проблемы, отдавая Донбасс на растерзание
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by