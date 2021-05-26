СМИ подсчитали экономические потери Японии в случае отмены Олимпиады









пишет Kyodo со ссылкой на исследование института Номуры. Об этомKyodo со ссылкой на исследование института Номуры.





Эксперты предупреждают о еще больших экономических потерях в случае, если власти объявят новый режим чрезвычайной ситуации.





По данным института, если проводить Игры в Токио без зрителей, это принесет 1,66 трлн йен (примерно $15 млрд) выгоды — на 146,8 млрд йен ($1,3 млрд) меньше, если бы они проводились с местными зрителями.





пишет Прессбол. На данный момент власти страны склоняются к варианту с допуском японских болельщиков на трибуны, однако их точное число еще не определено,Прессбол.











