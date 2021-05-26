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Соберутся ли звезды футбола в Минске? Пока неясно
Источник материала: Партизан
Самый титулованный футболист независимой Литвы Эдгарас Янкаускас на следующей неделе должен выбежать на площадку минского стадиона "Динамо", однако пока он не знает, воспользуется ли этим приглашением.
Завершивший карьеру 46-летний нападающих сказал, что ему непонятны реакции на информацию о матче футбольных звезд, намеченном на 5 июня 2021 года в Минске.
Ассоциация "Белорусская федерация футбола" сообщила о проведении игры звезд, приуроченной к 110-летию белорусского футбола Сам Янкаускас
Янкаускас сказал, что он не углублялся в эту историю, но получает много писем от неизвестных людей, которые призывают его не ехать в Минск, рассказывают об арестах, ссылках в Беларуси.
"Я не знаю, что общего у всего этого с футболом. Насколько я понял, меня пригласили на прощальный матч футболиста. Единственный мотив поехать туда – уважение к коллеге. Я не знаю, как это связано с политикой, захватом самолетов. Меня спросили, мог бы я участвовать – хорошо, как иначе. А потом начались все эти письма. Откуда? Я не знаю, наверное с аватарных профилей – пишут о какой-то политике. Я даже спрашивал у организаторов, не политическое ли это мероприятие, почему люди не хотят, чтобы состоялся футбольный матч. Меня заверили, что матч с политикой ничего общего не имеет. Я думаю, все соскучились по футболу, развлечениям. И вот появляются какие-то людишки, которые политизируют, пытаются решать свои дела через футбол", – сказал футболист.
Напомним, что МИД Литвы настоятельно рекомендует гражданам страны не ездить в Беларусь, а находящихся там просит покинуть территорию этой страны. На вопрос, не боится ли он застрять в Минске из-за хаоса в сфере гражданской авиации, Янкаускас сказал: "Факт, что такие события вызывают сомнения – можно застрять. Матч будет на следующей неделе, посмотрю, ехать ли. Я не знаю, чего мне там боятся – неужели людей на улице ловят и вешают? Это было бы как Сомали в 2000".
"Я честно говорю: я не вникал в политику, а сообщений из СМИ, из социальных сетей столько, что выявить праву сложно. Всегда есть две стороны: одни одно говорят, другие – иначе. Не хочется быть чьим-то орудием. Поэтому я могу конкретно говорить только об этом матче, поехав на него, я окажу есть коллеге – и все. Если бы я сам организовал матч, и игроки не приехали бы из-за какого-то митинга, марша, чьих-то разногласий, не связанных с моей профессией, мне это показалось бы странным. Я не хочу воевать чужие войны. Если поеду, то только из уважения к Глебу. Я понимаю, что есть беспорядки, политика, но мы точно не хотим в ней участвовать", – сказал Янкаускас.
Правда, он сказал, что не удивился бы, если бы после событий с захватом самолета часть звезд европейских команд в Минск не приехала.
"Представляю, с каким давлением другие сталкиваются. Мне самому шлют информацию о кровавых расправах. Я представляю, что и другим ее рассылают. Я не знаю, как они будут реагировать, может, кто-то передумает. А может, этот матч вообще отменят, если там все так страшно, если мы едем на фронт", – рассуждал Янкаускас.
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Самый титулованный футболист независимой Литвы Эдгарас Янкаускас на следующей неделе должен выбежать на площадку минского стадиона "Динамо", однако пока он не...
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