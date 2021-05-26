В одну реку дважды: Дженнифер Лопес съехалась с Беном Аффлеком

Источник материала: Sputnik Беларусь

Американская певица Дженнифер Лопес съехалась со своим бойфрендом "из нулевых" актером Беном Аффлеком: об этом рассказали источники из окружения звезд.

В начале года Аффлек расстался с Аной де Армас, что сильно ударило по нему: актер похудел и перестал быть похожим на самого себя. Спустя пару месяцев Лопес внезапно рассталась с женихом-бейсболистом. Ранее фанаты никак не связывали эти события, но теперь подозревают, что возвращение "Беннифер" было предопределено заранее.

События развиваются очень быстро: папарацци заметили, что Аффлек переехал в дом к Лопес. Актера не раз видели на балконе особняка певицы в Майами в домашней одежде.

Фото папарацци подтверждают и слова анонимных источников из окружения звезд. По словам инсайдеров издания Page Six, пара переживает всплеск чувств 20-летней давности.

Интересно то, что не все фанаты поп-певицы рады воссоединению: многие не понимают, почему Лопес так быстро позабыла своего жениха и не верят в искренность Аффлека.

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