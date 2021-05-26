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Швеция закрыла небо для «Белавиа»

26.05.2021 09:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Шведское управление транспорта приняло решение временно отменить разрешение авиакомпании «Белавиа» на выполнение полетов между Швецией и Беларусью. Это решение означает, что полеты между двумя странами временно прекращены», говорится в сообщении шведского транспортного регулятора.

Швеция закрыла небо для «Белавиа»
Стокгольм / Фото носит иллюстративный характер

Причиной является инцидент с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске и «безопасность гражданской авиации», отмечается сообщении.

«Это профилактическое решение. В нынешней ситуации мы не видим гарантированного безопасного управления дорожным движением. Вот почему мы решили действовать», — пояснил директор департамента судоходства и авиации Шведского транспортного агентства Гуннар Юнгберг.

«Мы прекрасно понимаем, что это может создать проблемы для путешественников. Но безопасность пассажиров важнее всего, поэтому мы решили временно прекратить полеты. Мы следим за развитием ситуации с безопасностью гражданской авиации в Беларуси и регионе», — дополнил Юнгберг.

Ведомство рекомендует пострадавшим пассажирам связаться со своими авиакомпаниями.

Днем 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске. Позже стало известно о задержании белорусского блогера Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Европейский совет призвал всех авиаперевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать полетов над Беларусью и запретить полеты белорусских авиакомпаний в страны Евросоюза. Однако еще до этого призыва ряд стран и отдельные авиакомпании приняли решение приостановить полеты в Беларусь и транзит через ее территорию.

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Теги: Минск
 
 
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Шведское управление транспорта приняло решение временно отменить разрешение авиакомпании «Белавиа» на выполнение полетов между Швецией и Беларусью.
 
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