USB-C сможет заряжать электронику на мощности 240 Вт

Источник материала: Onliner

Для USB Type-C готовят обновление , после чего интерфейс сможет заряжать потребительскую электронику на мощности до 240 Ватт. Согласно текущей спецификации USB-C способен передавать до 100 Ватт, что недостаточно для некоторых ноутбуков: они требуют больше, если пользователь одновременно заряжает лэптоп и работает на нем.

В некоторых случаях производители используют кастомные варианты USB-C с повышенной мощностью, однако это неудобно, и нередко такие кабели могут быть закреплены к блоку питания.

Новые спецификации потребуют новых кабелей и новых зарядных устройств, что связано с техническими изменениями. Такие кабели получат обозначение Extended Power Range (EPR), у них появится собственная маркировка.



