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USB-C сможет заряжать электронику на мощности 240 Вт
Источник материала: Onliner
Для USB Type-C готовят
В некоторых случаях производители используют кастомные варианты USB-C с повышенной мощностью, однако это неудобно, и нередко такие кабели могут быть закреплены к блоку питания.
Новые спецификации потребуют новых кабелей и новых зарядных устройств, что связано с техническими изменениями. Такие кабели получат обозначение Extended Power Range (EPR), у них появится собственная маркировка.
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