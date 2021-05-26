Опередил одну «учебку» и сразу же подбил другую. ДТП в Минске попало на видео (видео)

Источник материала: Onliner

В минувшие выходные наш читатель с ником Dukuu стал очевидцем ДТП на улице Каролинской в Минске. Водитель Volkswagen был гораздо быстрее двух учебных машин, двигавшихся по дороге, и в результате врезался в одну из них.

ДТП случилось 22 мая.

— В Брилевичах было огромное количество учебных машин. Водитель Volkswagen сумел опередить одну, возможно зацепив при этом правой стороной бордюр, а после разбил зад второй «учебке», тормозя боком, — рассказал наш читатель.

Как раз в том месте, где Volkswagen опережал учебную Lada, виден знак «40» и предупреждение об искусственной неровности. Вот перед ней и замедлилась еще одна учебная машина, которую Golf в результате догнал.

— Я ехал осторожно, так как кругом были учебные автомобили, намеренно пропустил учебную белую «Весту» в свой ряд, моргнув ей дальним. Потом услышал звук высоких оборотов мотора летящего Golf справа. После ДТП из этой машины вышел парень, смотрел на свой бампер, звонил куда-то. Он влетел в бордовый Polo, — сообщил корреспонденту Onliner очевидец.

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