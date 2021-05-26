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Назад в СССР: 5 аппетитных закусок, которые вернут вас в детство
Источник материала: ОНТ
Блюда на советском столе в СССР определялись изобретательностью хозяек и дефицитом. Однако без некоторых кушаний невозможно представить советскую эпоху. Давайте вспомним самые популярные рецепты. Ведь они такие вкусные!
1. Закуска с помидорами, плавленным сыром и чесноком
В ней сочетается простота приготовления и доступность продуктов. Чтобы приготовить такое блюдо, натрите на терке плавленный сырок и яйцо, добавьте пропущенный через пресс чеснок, перемешайте всё и заправьте майонезом. Разложите сырную массу на нарезанные кружочками помидоры. Закуска готова!
2. Фаршированные яйца
Фаршированные блюда вообще были популярны в советские времена – рыба, курица, овощи. Но яйца – это хит праздничных столов! Начинки выбирались разные – грибы, шпроты, печень трески.
Готовилось это блюдо просто. Шпроты, печень трески или жаренные с луком и измельченные грибы перемешивались с перетертыми желтками, добавляли немного майонеза. Масса выкладывалась в половинки белков. Всё! Блюдо готово!
3. Закуска из селедки и вареной картошки
Закуска обычно улетало со стола первой. Рецепт очень бюджетный, но любимый многими.
Отварите картофель до такого состояния, чтобы он был мягким, но не разваливался. Разрежьте картофелины на половинки и ложкой выньте часть мякоти, чтобы сделать углубления. Филе сельди порежьте кубиками, лук – полукольцами. Залейте селедку с луком 1 ст. л. уксуса, добавьте немного подсолнечного нерафинированного масла. Перемешайте. Разложите селедочную массу в половинки вареных картофелин. Это очень вкусно!
4. Бутерброды со шпротами
Без них в советское время не обходилось ни одно застолье. С черным хлебом и огурчиком отлично сочетался копчёный вкус шпрот. Ломтики хлеба немного поджаривали, намазывали майонезом и тертым вареным яйцом, наверх выкладывали шпроты и огурцы. Объедение!
5. Холодец
Блюдо постоянно было как на праздничном, так и на повседневном столе в СССР. Отлично сочеталось с вареной картошечкой.
Для холодца использовали свиную рульку, ножку, уши, говяжью голяшку. Варить их нужно 6-7 часов. В середине приготовления добавляли лук, морковь, перец, лавровый лист. Когда мясо отделялось от кости, считалось, что холодец готов. Шумовкой выкладывали мясо в блюдо. Отделяли кости, выбрасывали шкурки, резали мелко мясо. Отдельно разливали бульон по тарелками и выкладывали туда порезанное мясо и пропущенный через пресс чеснок.
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Блюда на советском столе в СССР определялись изобретательностью хозяек и дефицитом. Однако без некоторых кушаний невозможно представить советскую эпоху. Давайте...
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