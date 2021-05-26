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«Гаворыць Мiнск!»: 95 лет со дня рождения заслуженного артиста Беларуси Ильи Кургана

26.05.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Гаворыць Мiнск!»: 95 лет со дня рождения заслуженного артиста Беларуси Ильи Кургана

Сегодня, 26 мая, исполняется 95 лет со дня рождения заслуженного артиста Беларуси Ильи Кургана. При жизни он был литературным консультантом в Купаловском театре и Театре белорусской драматургии, профессором кафедры сценической речи в Белорусской академии искусств и Минском университете культуры и искусств. И самым известным диктором Белорусского радио. 

Этот голос когда-то запросто узнавали миллионы слушателей. Почти полвека он по радио будил всю страну словами «Гаворыць Мiнск!». Да и сегодня для многих он всё такой же родной и неповторимый. Это голос легендарного диктора Ильи Владимировича Кургана. Человек-эпоха, рыцарь микрофона, белорусский Левитан – как только не называли заслуженного артиста Беларуси. Полжизни Илья Львович посвятил Белорусскому радио и телевидению. Говорили, что, когда Курган произносил даже официальные речи, в его голосе всё также чувствовались душа и все ноты доброты. Впрочем, жизнь знаменитого диктора была связана не только с радио, но и с преподаванием.

Через школу Ильи Кургана прошли несколько поколений артистов, теле- и радиоведущих. Правильную белорусскую и сценическую речь гениальный профессор прививал в стенах Академии искусств и Университета культуры. 

Да, каждый, кто знаком с Курганом лично, описывает его, как человека особенно приятного, добродушного, внимательного и крайне остроумного. Это позитивное отношение к жизни он пронёс через всю жизнь.

Илья Львович закончил карьеру на радио почти в 65 лет, но о пенсии даже не думал. Играл на сцене и работал консультантом в столичных театрах. Передавать свои знания молодым коллегам для него было очень важно.

Ильи Кургана не стало в августе 2019-го. Ему было 93 года. Но, как говорится, легенды не умирают. Они навечно остаются жить в наших сердцах. 

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Сегодня, 26 мая, исполняется 95 лет со дня рождения заслуженного артиста Беларуси Ильи Кургана. При жизни он был литературным консультантом в Купаловском театре и...
 
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