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Веломарафон по знаковым местам Беларуси: флаг БГУ побывает в 100 уголках страны

26.05.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«100 городов к 100-летию БГУ»: флаг университета побывает в самых разных уголках Беларуси. Его провезут.

Пробегу уже дали старт: во внутреннем дворике кампуса проректор по воспитательной работе передал марафонцам символ альма-матер. 

Первый маршрут будет проложен по Минску и протянется по велодорожке вдоль набережной Свислочи – к музею истории Великой Отечественной войны и главному корпусу ВУЗа.

Главный символ Белгосуниверситета был принят в 2002 году. Синий цвет полотна означает науку, а папоротник в центре – стремление к знаниям, вере и счастью. Акция объединяет десятки студентов, сотрудников и выпускников БГУ: они привезут флаг к себе на малую Родину. Это символ студенческого братства, которое объединило молодёжь из самых далеких от столицы городов и сел.

Всего будет 6 флагов – по одному на каждую область. Они будут передаваться из рук в руки непосредственно участниками марафона. А завершится велопробег осенью вручением памятной медали и выставкой сувениров из каждого города, деревни или поселка, где побывал символ БГУ. 

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Теги: Минск
 
 
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«100 городов к 100-летию БГУ»: флаг университета побывает в самых разных уголках Беларуси. Его провезут. Пробегу уже дали старт: во внутреннем дворике кампуса...
 
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